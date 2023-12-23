冬季心“疼”花样多，并非都是“心”病

有次出门诊，一上午看了4个因为“心口窝难受”的患者，他们的表述大同小异：早晨外出心口窝疼、难受，到了中午不舒服的感觉就好多了。我对4位患者进行了细致的检查，确定他们都患有冠心病。问诊时大家不约而同地问道：是不是只要心口窝不舒服就意味着要发生心梗？

相关研究显示，冬季是冠心病患者最难熬的季节，心绞痛、心梗的发生率明显高于其他季节，但并不是所有的“心疼”都是“心”病。下面这些情况就需要仔细鉴别。

一种是带状疱疹。该病在老年人群中发病率较高，疼痛位置可能在胸部，在疹子未出现之前要仔细鉴别。带状疱疹的疼比较剧烈，如电击或刀割一般，而且有个特点——碰触或摩擦时会加剧疼痛。

二是肋骨损伤和肋骨炎症。前者有时候不触摸不疼，深呼吸时却会有明显的痛感；后者在受挤压时疼痛加剧，而心绞痛一般不会有“按着疼”的情况。

三是肺栓塞。这是一种致命性疾病，除了胸痛表现外，还会有呼吸困难和咳血等症状。与心绞痛“发作时痛，不发作不痛”不同，肺栓塞引起的疼痛是持续性的。

四是胸部神经疼。比如肋间神经痛，常常是瞬间的刺痛，一闪而过，与以“压迫性、发闷和紧缩感”为主要特点的心绞痛还是有明显不同的。

五是心脏神经官能症。为短暂的隐痛，位置主要在左胸乳房下附近。症状多在疲劳之后出现（有时也可耐受重体力活动而无特别不适），平时轻度活动反而觉得很舒服。另外，心脏神经官能症患者总是不自觉地“唉声叹气”，还可能伴有心悸、疲乏和其他神经衰弱的症状。

（作者：汪芳，系北京医院心血管内科主任、主任医师）