孙芳：慢阻肺可防可治可控 加强认知是关键

“慢阻肺并不可怕，加强慢阻肺诊疗，要做好疾病教育，提升医生与公众认知，让患者接受规范的诊疗”。近日，河南省胸科医院呼吸病医院呼吸与危重症医学科一病区主任孙芳做客人民健康“加强临床专科建设推动公立医院高质量发展”系列节目，分享了提升慢阻肺诊疗能力的思考。

孙芳介绍，慢阻肺是一类常见的慢性气道疾病，主要症状是气道气流受限且病情不可逆。我国对慢阻肺防治工作十分重视，《健康中国行动（2019-2030年）》明确提出“到2022年和2030年，40岁及以上居民慢阻肺知晓率分别达到15%及以上和30%及以上”。随着相关工作的持续推进，许多基层医院已陆续开设了呼吸专科，社会对慢性气道疾病的整体认知相较既往也已取得了长足进步。

“医生与公众对于慢阻肺的认知仍需进一步加强。”孙芳认为，对于长期咳嗽与抽烟的人群，要重点加强慢阻肺的认知。此外，慢阻肺防治需要在早筛、早诊、精准诊断方面持续下功夫，在基层开展慢阻肺防治讲座，加强基层医生慢阻肺的认知与诊断能力，有利于对慢阻肺患者进行早期干预。

孙芳提出，从临床角度讲，慢阻肺并不可怕，可以通过戒除吸烟等不良习惯、在有烟尘污染的工作环境中做好个人防护，减少有害污染颗粒等高危因素影响，从而降低发病。假如确诊，也无需恐慌，慢阻肺可以治疗和控制，通过规范治疗能使患者收获到较好的健康状态。

“加强慢阻肺患者依从性也是提升诊疗效果的重要方式。”孙芳说，“慢阻肺治疗需要遵医嘱，定期复查，按时用药，规范治疗，不然容易反复出现急性加重。慢阻肺治疗是一项长期工作，吸烟人群的慢阻肺患病率远高于不吸烟人群，患者尤其要注意戒烟，以免加重病情。此外，冬季气温低，对呼气道会造成一定影响，要注意加强预防。”

“实现慢阻肺长期管理，提升患者用药依从性，重要的是在医患之间建立起信任关系。”孙芳认为，患者要对医生有很好的信任，医生对患者有很好的教育，让患者相信正规的医院、正规的科室能提供慢阻肺的规范诊疗。通过健康科普的开展，让患者对慢阻肺有很好的认知度，知道慢阻肺是可以预防、可以控制、可以治疗的，这对慢阻肺的控制有很大帮助。

孙芳还表示，创新药的出现为慢阻肺治疗带来了许多新助力，创新药的使用需加强用药宣教，通过医生给患者详细介绍用药事项，提高患者对于新药的接受程度。同时，科研机构也要注意加强慢阻肺药物创新，让患者用药更加方便有效。