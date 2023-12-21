积石山6.2级地震丨疾控部门提示做好震后个人卫生防护与环境卫生处置

新华社北京12月20日电（记者顾天成）18日，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，灾情牵动人心。国家疾控局20日发布“保证震后环境卫生”健康提示，明确在做好紧急救援、应急安置的同时，应加强震后环境卫生工作，避免次生灾害发生；中国疾控中心日前发布“震后个人卫生防护”健康提示，提醒受灾地区群众，特别是老年人、孕妇、婴幼儿等重点人群，做好个人卫生防护。

疾控部门提示，组织好应急供水是震后卫生工作的迫切任务；临时设置的受灾地区群众安置点应合理规划，分区设置；灾后厕所的设置应满足群众需要，因地制宜，尽快设立临时厕所，避免分散如厕；加强粪便管理和防止病从口入尤为重要，流水洗手是最有效的预防肠道传染病的措施。

震后初期，应尽量减少接触人畜动物尸体和经地表水浸泡的家具、衣物等物品；应尽量避免用手揉眼睛、直接抓取食物食用，在进食前可采用免洗洗手液等进行手部卫生消毒；如条件允许，应尽量设置专门的洗手龙头，采用经处理的水流水洗手，洗手时可用肥皂或洗手液充分搓洗以清除污渍和微生物。

灾区卫生条件受限，受灾地区群众如何做好个人卫生防护？

疾控部门提醒，受灾地区群众要尽量做好以下防护要点：做好个人防寒保暖，避免感冒着凉；饮用煮开后的水或瓶装水；食物要烧熟煮透，餐具用前用后要清洗干净，不要吃腐败变质的食物；不随地乱扔垃圾，保护好环境卫生和公共水源处卫生；出现发热、咳嗽、流涕、咽痛等不适症状时，可视情况及时到医疗机构就诊等。