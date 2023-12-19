《新编中国中医古籍总目》发布 收录8000余种中医古籍

新华社北京12月19日电（记者田晓航）全国中医古籍文献资源普查工作标志性成果《新编中国中医古籍总目》19日在京正式发布，共收录全国379个藏书机构收藏的1912年以前写印的中医古籍8650种。

中医古籍是中医药学传承的重要载体，也是中医药学术进步和创新的源泉。中共中央办公厅、国务院办公厅2022年印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》提出，梳理挖掘古典医籍精华，推动中医药传承创新发展，增进人民健康福祉。

据介绍，中国中医科学院中医药信息研究所自20世纪60年代起持续开展了历时半个世纪的3次全国中医古籍文献资源普查与书目编纂；2012年至2022年进一步扩大普查范围和深度，通过在全国31个省（区、市）及港澳台地区开展调研，新增收集231家公藏图书机构的书目信息2.6万条，经考订信息、完善缺漏，编纂完成《新编中国中医古籍总目》。

《新编中国中医古籍总目》分为上下两册，上册正文中按学科分类著录了古籍书目信息，下册主体为索引。这一书目对原有中医古籍分类做了较大幅度调整和完善，拓展了收录范围，考订并厘清了中医古籍与近代中医文献，其款目组织体系展示了中医古籍文献的传承发展和分类布局，为中医古籍文献的保护整理等工作提供了目录学储备和支撑。

“《新编中国中医古籍总目》全面揭示中医药源流，推动了中医古籍的学术研究与资源开放共享。”中国中医科学院副院长杨洪军说，中国中医科学院将继续加大对中医古籍的保护和传承力度，不断完善相关数据库和数字化平台建设。