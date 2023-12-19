直播预告：警惕干眼症“盯上”孩子 眼科专家巧支招应对

眼睛是心灵的窗户。为了增强全社会爱眼护眼意识，让权威实用的眼健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“关注普遍的眼健康 共筑光明未来”系列访谈。

在现在电子产品越来越普及的时代，眼睛变得格外“忙”了，看电视、玩游戏……不少孩子的眼部健康亮起了红灯。除了近视的问题，孩子们也被干涩、眼疲劳、眼痒等干眼问题所扰。那么，近视与干眼究竟有着何种关系？该如何应对干眼症？12月20日14:00，天津市眼科医院视光中心主任、主任医师李丽华将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享“近视与干眼”的相关科普知识，教大家守护好眼健康，欢迎届时收看。

专家简介：

李丽华，主任医师、南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任、中国女医师协会视光学专委会副主任委员、教育部视光职业教育教学指导委员会 副主任委员、中国眼镜协会副理事长、天津医科大学副教授、天津职业大学眼视光技术学院教授、《眼视光知识》杂志编委、《美国眼科杂志中文版》编委等

擅长：小儿眼科、儿童青少年近视的个性化防控，弱视、双眼视的诊断和处理，与眼病相关的屈光问题，中老年老视、视疲劳及眼健康的管理等。

如何收看直播：

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