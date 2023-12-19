中青年人群高血压发病率上升快 做好六点预防

如今，家里有个高血压患者，似乎已经司空见惯。北京大学人民医院心血管内科主任医师刘健在人民好医生科普直播中介绍到，很多人认为血压高一点，不用太在意。但以脑中风和冠心病为主的心血管病是我国居民死亡的首位病因。而心血管病发病和死亡病例中，归因于高血压的人数最多。防控高血压可以最大程度地降低心血管病的发病率和死亡率。重视高血压，了解高血压，防控高血压，迫在眉睫。

刘健说，据《中国心血管病报告2022》推算，我国心血管病现患病人数3.3亿，其中超过七成为高血压患者。而在高血压患者中，只有51.6%的患者知晓自己患病，45.8%的确诊患者接受了降压治疗，而血压达标的患者仅占16.8%。

刘健表示，我国中青年人群高血压发病率上升快，但他们对高血压的知晓率、治疗率和控制率均比全人群更低，而且，在接受治疗的患者中血压达标比例也有待提高，。因此，防控高血压，可先以中青年人为抓手。如果您属于中青年人，或者身边有中青年人，不妨提醒自己和他们抽空测一测血压，也许就是下一位确诊并控制达标的高血压患者。

刘健认为，对中青年人群来说，不良生活方式是导致高血压的重要危险因素，比如超重/肥胖、缺乏运动、吸烟、饮酒，均可增加高血压的发生风险。另外，中青年人群通常面临较大的生活和工作压力，容易导致情绪紧张，加上饮食作息不规律，使交感神经系统处于异常兴奋状态，从而引起血压升高。

刘健建议，对于中青年人群，无论是否患有高血压，都应该从生活方式上预防高血压，具体包括以下六点。

补钾减钠。减少钠盐摄入，每人每天食盐摄入量不高于5克。增加摄入富含钾的食物，例如小米、小麦、菠菜和香蕉等。

合理膳食。远离高脂高糖食物，多摄入新鲜蔬菜、水果和全谷物等食物。

控制体重。通过饮食和运动，将体重指数（BMI）控制在18.5～23.9，男性腰围小于90厘米，女性腰围小于85厘米。

增加运动。减少久坐时间，坚持每周运动5～7次，每次持续30～60分钟的中等强度运动，而且运动也能帮助您释放压力。

戒烟限酒。吸烟者建议戒烟，不吸烟的人也要尽量避免二手烟。尽量不喝酒或者少喝酒。

平和心态。经常处于特别紧张和压力的情绪，容易患上高血压。应保持积极乐观的心态，避免负面情绪，必要时积极接受心理干预。