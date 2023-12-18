冬季感染高发 中老年群体注意预防带状疱疹相关“疼痛”侵袭

冬季，天气严寒，早晚温差变化较大，是许多感染性疾病的高发期。中老年人作为感染性疾病的易感人群，其疾病预防工作尤为重要。12月15日，在第三十五个“世界强化免疫日”到来之际，由人民健康主办的“主动预防，强化免疫，筑牢中老年健康屏障”科普行动在杭州落地，杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心预防保健科科长倪秀、杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心医务科科长马美丽共同出席，探讨了冬季中老年人免疫力下降的常见因素，并分享了提升中老年人免疫力的举措，为当下冬季感染高峰期的应对建言献策，助力健康老龄化。

“主动预防，强化免疫，筑牢中老年健康屏障”科普活动现场

免疫力下降 中老年群体面临“双重威胁”

“免疫力是人体对抗外来细菌和病毒等病原的‘保护屏障’，但中年过后，随着年龄增长免疫功能也随之下降，许多感染性疾病都在无形中‘盯上’了老年人。年龄是带状疱疹最重要的危险因素，50 岁以上为易发人群，年龄越大越容易患病，病情也更严重。并且慢性病患者离带状疱疹更近，比如糖尿病、慢性肾病、心血管疾病、慢阻肺、类风湿关节炎等慢性病患者罹患带状疱疹疾病的风险增加。同时，感染性疾病还可能会带来慢性病急性加重，比如糖尿病患者得带状疱疹后，导致血糖控制更加困难。”马美丽表示。

罹患带状疱疹不仅会给患者的身体造成伤害，还会严重影响患者和家属的生活质量。尤其是带状疱疹带来的后遗神经痛，往往可持续数月甚至数年。“带状疱疹最大的特点就是疼，疼痛剧烈犹如灼烧、电击、刀割、针刺、撕裂一般，由于在长年累月的痛苦中，患者及其家属的睡眠、情绪工作等多方面都会受到影响。”倪秀表示。

杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心预防保健科科长倪秀

主动预防 筑牢中老年健康屏障

筑牢中老年人健康屏障的关键在于提升免疫力。面对慢性病和感染性疾病的“双重威胁”，接种疫苗是提高老年人疾病预防能力、提升免疫力经济有效的手段之一。但相比于年轻人，很多中老年群体主动预防意识不足，且甚至不知道带状疱疹、肺炎、流感等感染性疾病可通过疫苗预防，对疫苗的接种必要性和安全性都存在一定的认知误区。

马美丽说：“不少感染性疾病尚无特效药，因此，接种疫苗可以帮助中老年人提升抵抗病原体的能力。国家卫生健康委办公厅发布的《老年失能预防核心信息》，建议老年人定期注射肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗。此外，中老年人还应当重视健康生活习惯的养成和定期的疾病筛查。”

杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心医务科科长马美丽

同时对于中老年人而言，疫苗接种也有许多注意事项。倪秀结合自身社区工作经验提醒道，中老年人在接种疫苗前牢记三大“关键词”：年龄、保护效力、禁忌证。

“年龄，是指预防同一个疾病有多种类型的疫苗可供选择，不同年龄可以接种的疫苗种类不同，老年人首先要关注适合自己年龄的疫苗进行接种。疫苗的保护效力指接种疫苗的人群与未接种疫苗人群相比，减少疾病风险的程度。如果疫苗的保护效力为80%，说明接种该疫苗后，疾病风险将减少80%，且不同技术路线的疫苗保护效力也有所差异。关于疫苗的接种禁忌，一般有3种情况需要特别注意，一是对疫苗成分过敏者不能接种；二是如果患者处在慢性病的急性发作期或正处于疾病的急性期，暂缓接种；三是对于患有免疫功能缺陷或是免疫抑制疾病患者，禁忌接种减毒活疫苗。”

面对冬季感染高发期，专家们还提醒，中老年人与家属都应该养成在人多的场合戴口罩、回到家中勤洗手、保证室内通风等健康习惯，同时要树立主动预防的意识，做好预防接种，帮助中老年人安全度过冬天，享受健康生活。