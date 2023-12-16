12月14日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进正大集团，通过多维体验形式传播健康生活理念、提升职工健康素养，深受职工欢迎和喜爱。

人民健康“五进”关爱服务计划走进正大集团

结合前期的调研，本场活动围绕正大集团职工的相关健康需求，设置了健康科普讲座、健康生活体验、名医健康咨询等服务环节，一系列兼具趣味与科普的沉浸式体验，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康服务带来的“冬日温暖”。

“关注脊椎健康”知识科普讲座，奏响了本次“五进”计划的职场健康关爱序章。首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主治医师王云生通过知识宣讲、经验分享、亲身示范等方式，与在场职工分享了“骨质疏松、颈椎病和腰椎间盘突出症的那些事儿”，让职工们深入了解脊柱健康的重要性和保护方法。

为更好地关心和服务企业职工，打通健康服务在楼宇的“最后一公里”，现场特别设置“健康咨询服务”环节，邀请北京中医药大学东方医院特需科副主任医师郑晓鹏、北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科副主任医师王宾为职工们解答健康问题。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。