国家发改委：中国已建设30个中医药海外中心

中新网12月15日电 15日，国家发改委召开专题新闻发布会，介绍共建“一带一路”系列蓝皮书有关情况。国家发展改革委区域开放司司长徐建平在会上介绍，中国已与14个共建国家签署传统医药合作文件，建设了30个中医药海外中心，推动百余种中成药在共建国家以药品身份注册上市。

会上有记者提问称，十年来，共建“一带一路”合作领域已从“五通”扩展到健康、绿色等新领域，请问在推进健康丝绸之路、绿色丝绸之路建设方面有哪些亮点，下一步考虑是什么？

徐建平表示，近年来，中国与共建“一带一路”国家一道扎实推进健康丝绸之路和绿色丝绸之路建设，取得了显著成效。

徐建平指出，卫生健康是全球面对的共同课题，健康丝绸之路为维护人类生命健康作出了积极贡献。

一是共同应对公共卫生挑战。中国已与160多个国家和国际组织签署了卫生合作协议，发起和参与中国—非洲国家、中国—阿拉伯国家卫生合作等9个国际和区域卫生合作机制，与共建国家持续加强传染性疾病联防联控合作。新冠疫情暴发后，中国向120多个共建国家提供抗疫援助，向共建国家提供20多亿剂疫苗，与20余个共建国家开展疫苗生产合作，提高了疫苗在共建国家的可及性和可负担性。

二是持续提升卫生健康发展能力。中国帮助共建国家培养数万名卫生管理、公共卫生、医学科研专业人才，向76个国家和地区派出中国医疗队，赴30多个国家开展“光明行”“爱心行”“微笑行”等活动。

三是扎实开展传统医药合作。中国已与14个共建国家签署传统医药合作文件，建设了30个中医药海外中心，推动百余种中成药在共建国家以药品身份注册上市。越来越多的共建国家在本国法律法规体系内对中医药发展予以支持。

徐建平表示，下一步，将与共建国家一道，积极推进健康丝绸之路建设，加强公共卫生合作，深化传染病联防联控，筑牢全球卫生安全基石；积极参与全球卫生治理，共促全球卫生治理更加公平、公正、合理；深化中医药领域交流合作，为服务人类健康福祉作出更大贡献。

徐建平指出，推进绿色丝绸之路建设是共建“一带一路”高质量发展的重要内容。十年来，绿色丝绸之路建设取得积极成效，绿色发展理念不断深入，国际合作平台不断完善，务实合作举措不断深化，绿色成为了共建“一带一路”的鲜明底色。

一是政策体系持续完善。中国相继发布了加强境外项目环境管理、推进共建“一带一路”绿色发展、促进绿色能源国际合作、不再新建境外煤电项目等政策文件，明确了绿色丝绸之路建设的重点任务和工作安排，着力强化政策引导。

二是合作共识不断凝聚。中国与共建国家共同发起了“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议、“一带一路”绿色发展北京倡议、“一带一路”绿色投资原则，成立了“一带一路”绿色发展国际联盟、“一带一路”可持续城市联盟，广泛搭建了绿色交流合作平台，不断凝聚“一带一路”绿色发展国际共识。

三是务实合作深入推进。中国同共建国家一道，实施了一批绿色、低碳、可持续的风电、太阳能发电项目，为共建国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展注入了强劲动力。中国与共建国家合作开展的蒙内铁路、中老铁路、印尼青山工业园、老挝万象赛色塔低碳示范区等一批标志性项目中，广泛融入了绿色理念和中国技术，这对减少污染和温室气体排放、带动当地经济发展起到了重要作用，得到了共建国家政府和民众的广泛赞誉。

徐建平表示，下一步，将与共建国家携手提升绿色发展合作水平，全面夯实绿色发展合作基础，拓展绿色发展合作空间；强化绿色发展伙伴关系，实现经济发展和生态环境保护、应对气候变化协同增效；共建人与自然生命共同体，共同提高应对气候变化能力，保护人类共同的地球家园。