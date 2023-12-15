2023人民好医生血液健康科普大赛（南部赛区）初赛在广州举行

12月10日，作为2023人民好医生科普大赛的重要组成部分，“2023年人民好医生血液健康科普大赛（南部赛区）”初赛在广州举行。本次初赛决出了入围“2023年人民好医生血液健康科普大赛”决赛的5位选手和作品。

入围的选手和作品包括：钦州市第一人民医院陈锐憬《你对贫血有多少了解？》、南方医科大学南方医院陈飞锦《世界献血日让我们捐献血液共享生命》、广西医科大学第一附属医院刘容容《地中海贫血基因治疗如何进行的？》、南方医科大学南方医院魏小磊《哪些症状提示多发性骨髓瘤？》、南方医科大学南方医院郭绪涛《什么是慢性淋巴细胞白血病？》。

科普医学知识，就是在人们的心中种下健康素养的种子。“医学科普对于提升国民健康素养具有重要意义，公众既可以在生动有趣的科普作品中学习知识，医务工作者又可以在创作科普的过程中总结经验、提升自我。”南方医科大学南方医院血液科主任医师周红升说，“希望通过此次比赛，可以帮助一批能科普、懂科普、擅科普的医务工作者走向全国、走向普罗大众。”

现场，多位专家对参赛选手的科普作品进行了点评。

广西医科大学第一附属医院血液科主任赖永榕认为，要注意创新健康科普的内容与形式。“健康科普的内容和形式要不拘一格，或讲述医疗知识，或传递健康理念，或破解谬误谣言，或解答公众疑惑……医务工作者可以通过图文、视频等多样化形式，将专业性较强的医学知识变得通俗易懂，让老百姓一听就懂、一学就会，既增长了知识，又乐在其中。”赖永榕说。

中山大学孙逸仙纪念医院血液内科主任聂大年对参赛选手的作品给予肯定，并分享了健康科普的经验和技巧：“在健康科普创作过程中，要尽量避免使用医学专业术语，注意‘去术语化’和‘讲人话’，根据受众的知识储备水平把控科普内容的深度，做到语言生动、深入浅出，使作品兼具科学性与亲和力。”

“举办此次比赛是非常有价值、非常有必要的。我在出诊时经常碰到不是血液疾病的患者，拿着血液化验单来问诊。通过健康科普，可以让患者对疾病有更全面、更理性的认识，在就诊时与医生的沟通会更顺畅、更高效。”华中科技大学同济医学院附属同济医院血液内科副主任医师洪振亚说。

海南省人民医院血液内科副主任医师吴从明认为，在全媒体时代，医务工作者应该主动提高健康科普能力，成为“左手是专业，右手是传播”的优质人才。“健康知识的传播需要融合新兴传播手段，进行多渠道、多元化的表达，扩大影响力，让科普深入人心。”吴从明说。

“医务工作者要身体力行，运用自己的知识储备，创作形式多样的健康科普作品，助力每个人真正成为自己健康的第一责任人。”暨南大学附属第一医院血液科副主任医师陈洁寄语参赛选手，“希望大家再接再厉，通过反复雕琢和打磨，创作出更多优秀的健康科普作品。”

“在医疗工作中，我们经常看到患者因为缺乏疾病常识或者存在认知错误，没有及时规范就诊，等到产生严重后果的时候追悔莫及，我们医生也感到非常痛心。”中南大学湘雅三医院主管技师刘艳说，“希望通过此次比赛，涌现出一批老百姓喜欢看、看得懂的科普作品，让健康知识‘飞入寻常百姓家’。”

人民好医生客户端主办的2023人民好医生科普大赛，由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心指导，中华医学会血液学分会、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会为学术指导。