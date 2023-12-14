广西着力健全医保治理体系 提升医保治理能力

医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，基金的使用安全涉及广大群众的切身利益，关系医疗保障制度的健康持续发展。广西壮族自治区医疗保障局深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，按照广西壮族自治区党委、政府有关工作要求，将维护基金安全作为首要任务，不断健全医保治理体系，提升医保治理能力。

以健全机制夯实治理根基

健全完善基金监管举报奖励制度。制定《广西违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则》，明确发放标准、程序及期限，奖励金额提高到20万元。

优化基金监管综合评价机制。完善全区医保基金监管综合评价考核指标和标准，强化长效监管机制。

加强体系建设，提升治理效能。改革完善基金监管机制，组建广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心，聚焦医保基金核查、医药价格监测和基金运行分析三大领域深度融合，推动医保监管工作再上新台阶。

以数据赋能提升治理效能

强化实际应用，大力推进智能监管系统全域覆盖。全区15个统筹区、111个县（市、区）和3418家定点医疗机构上线应用，充分发挥智能审核规则库和知识库“两库”精准拦截和提醒作用，提升系统监管效能。

拓展监管试点，实现系统精细管理。推进智能场景监控试点应用，建成覆盖全区4260万参保人员的人脸生物特征库。推进药品耗材进销存监控系统建设，对全区1295家定点医药机构药品耗材进销存监管和价格数据进行疑点筛查。加快定点医疗机构智能监管“事前提醒、事中审核”建设，指导定点医药机构加快接口改造，鼓励定点医疗机构自主开发建设医疗服务智能监管系统，强化源头管理。加强医药机构信用等级评价，完成30家医疗机构、300家定点零售药店信用等级评定，助力平安医院建设。

以严格监管助医保规范运行

以常态化监管为“着力点”，稳步推进定点医药机构现场检查全覆盖。通过日常检查、重点抽查、交叉检查等方式，推进定点医药机构现场检查全覆盖。2023年1月至10月，现场检查定点医药机构15234家。

以飞行检查为“突破点”，加大区内飞行检查力度，采取市际交叉检查的形式，形成以点带面、立查立改的效应。同时，注重飞行检查成果转化，制定风险清单，推动各地深入自查整改，强化飞行检查的效果。

以科技赋能为“侧重点”，实现智能监管系统全域覆盖。大力推进智能监控和医保大数据分析，形成防范、预警等各个环节的全流程、全方位智能化监管。

以运行监测促医保事业发展

推动价格监测落地，在区、市、县三级医疗机构建立监测哨点346个，持续对7270余种药品耗材和314个医疗服务项目进行常态化监测。探索开展医药价格成本测算工作，对4家区直驻邕公立医疗机构开展12个医疗服务项目价格及成本调查。高质量完成广西2023年度医疗服务价格动态调整评估报告，有力支持医疗服务价格动态调整。做好医药价格指数编制，采集全区314个医疗服务项目、14130条价格数据和51万条药品交易数据，编制广西2023年医药价格指数。

加强监测预警，研判医保基金运行状态。聚焦“乙类乙管”医保优化政策后基金运行监测，对基金运行数据进行跟踪分析，持续关注普通门诊统筹基金支出流向、加强介入治疗医用耗材异常费用监管。

数据来源：广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心

《 人民日报 》（ 2023年12月14日 14 版）