防范应对暴雪极端天气，人人都该尽心尽责

北京市气象台于12月12日夜间将暴雪预警信号升级为“橙色”等级，中小学、幼儿园居家学习等7条响应措施发布。目前，北京已启动暴雪、寒潮、道路结冰预警。受强冷空气影响，13日早晨至15日上午，北京市将会出现大雪到暴雪，其中13日10时至20时为此次降雪过程的最强时段。

今年的第一场降雪前脚刚走，新雪和寒潮接踵而来，给防灾减灾工作带来了严峻考验。北京市全市上下闻“雪”而动，紧锣密鼓部署安全措施，扎实开展暴雪极端天气防范应对工作，全市共备勤7.3万人，随时准备投入力量开展除雪作业。

防范应对暴雪极端天气，是一项系统工程，各个环节、各个主体都要尽心尽力、协同发力，从严从实把每个细节考虑周全，把应有的责任落实到位，将极端天气防范应对工作做到细致入微，确保有条不紊、从容应对。

防范应对暴雪极端天气没有“局外人”，人人都是参与者。首都城市环境建设管理委员会办公室、首都精神文明建设委员会办公室、北京市爱国卫生运动委员会办公室向各社会单位和全体市民发出倡议书，号召广大市民在确保安全的前提下，就近就便参与扫雪铲冰志愿服务。

雪后显文明，扫雪我先行。12月11日开始的北京今冬第一场雪，已充分见证了友善奉献、守望相助的浓烈氛围。广大党员干部以雪为令，带头清理积雪，充分发挥示范引领作用，戳力同心守护群众出行安全。“首都老兵”“老街坊”“铃铛扫雪队”等志愿者队伍和无数热心市民纷纷拿扫帚和铁锨，扫雪除冰、撒融雪剂，清理出通行干道……

他们聚是一团火，散是满天星，用凡人善举描摹城市文明底色，汇聚起涓涓不断的暖流。他们是雪中最美的“风景”，值得被赞颂。我们每个人都应见贤思齐、见贤思进，积极参与义务扫雪铲冰，以实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河。在北京市应急局发布的7条暴雪橙色预警响应措施中，包括“倡导市民减少出行，出行时尽量乘坐公交、地铁”“企事业单位员工错峰上下班、弹性办公”。面对暴雪极端天气，努力减少出行或选择公共交通工具出行，将各项预警响应措施落到实处，同样是对极端天气防范应对工作的支持，同样是为防灾减灾增添正能量。

如果说，参与志愿服务是一种主动的选择，也是一种高尚的选择，那么，履行“门前三包”责任，就是每一位责任人必须拿高分的“必答题”。根据《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》《北京市扫雪铲冰应急预案》等规定，遇降雪天气，单位和个人应当承担责任地段的扫雪铲冰工作；昼间降雪的，应当随时清扫，夜间降雪应于次日10时前清扫干净。

城管执法部门近日表示，责任人不履行“自扫门前雪”将被查处。雪情考验责任担当，临街业主、经营者等责任人应当积极行动起来，主动清扫“门前雪”，全力避免形成残冰积雪造成安全事故，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

近期，因降雪和气温骤降，路面直接变成“滑冰场”，一些医院接诊雪后摔伤患者的数量明显增加。近两日，北京积水潭医院接诊雪后摔伤的患者数量明显增加，截至12月12日10点，北京积水潭医院三个院区共接诊149名摔伤患者。这为我们每个人敲响了警钟。安全与健康高于一切，我们要坚持“宁过勿不及”的原则，加强自我保护，照顾好家中的“一老一小”，外出时要格外小心谨慎，防止滑倒摔伤。

愿每个人都能从我做起，从积极应对暴雪极端天气做起，争当良好环境的建设者，合力推进韧性安全城市建设，持续夯实新时代首都发展安全基础。