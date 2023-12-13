126种新药进医保 2023年国家医保药品目录发布

新华社北京12月13日电（记者彭韵佳、温竞华）2023年国家医保药品目录13日在京发布，此次调整共有126个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录，谈判或竞价成功的药品价格平均降幅61.7%。新版医保药品目录内药品总数达到3088种，其中西药1698种、中成药1390种；中药饮片仍为892种。

国家医保局医药服务管理司司长黄心宇介绍，共有143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%。成功率和价格降幅均与2022年基本相当。

新版医保药品目录新增了抗肿瘤、罕见病、抗病毒等领域的药品，如治疗I型戈谢病成年患者的酒石酸艾格司他、用于治疗卡斯特曼病的司妥昔单抗、治疗复发或难治滤泡性淋巴瘤的林普利塞等。糖尿病等慢性病领域也有药品被纳入，如针对Ⅱ型糖尿病患者的多格列艾汀等。

据介绍，此次调整在加强研究论证、广泛征求意见的基础上，进一步完善规则、规范程序，目录调整的科学性、规范性、透明度以及精细化水平等进一步提升。

“我们牢牢把握‘保基本’的功能定位，将基金承受能力作为必须坚守的底线，尽力而为、量力而行，着力满足广大参保人基本用药需求。”黄心宇表示，通过完善续约规则，初步建立基本覆盖新药全生命周期的支付标准形成机制，加大对医药创新的支持力度。同时，此次调整在确保基金安全的基础上，继续适当放宽部分目录内品种的支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

国家医保局成立以来，已连续6年开展药品目录调整工作，累计将744个药品新增进入国家医保药品目录，同时将一批疗效不确切、临床易滥用的或被淘汰的药品调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。

新版国家医保药品目录以及国家医保谈判药品配备情况，可以在国家医保局微信公众号、国家医保局官方网站查询。