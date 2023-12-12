专家：创新药学服务模式 科学防治呼吸慢病

目前，以慢性阻塞性肺疾病（以下简称慢阻肺病）为首的慢性呼吸疾病，已经与心脑血管疾病、恶性肿瘤、代谢性疾病共同被世界卫生组织列为全球“四大慢病”。如何科学防治呼吸慢病，引发社会广泛关注。

近日，陆军军医大学第二附属医院药剂科主任药师张蓉、陆军军医大学第二附属医院药剂科副主任药师黄景彬、陆军军医大学第二附属医院药剂科副主任药师顾鹏做客“加强临床专科建设推动公立医院高质量发展”系列节目，围绕呼吸慢病防治相关话题展开交流，探索药学服务创新模式，为守护百姓呼吸健康建言献策。

张蓉介绍，呼吸慢病具有“三高三低”的特点。“呼吸慢病的‘三高’分别是指患病率高、死亡率高、疾病负担高，‘三低’分别是指知晓率低、检查率低、规范治疗率低。百姓对呼吸慢病的重视程度低于高血压、糖尿病等慢性疾病，尤其在基层医疗机构，呼吸慢病的防治形势十分严峻。”

张蓉认为，补齐呼吸慢病防治短板，对于延长人口平均寿命，建设国民健康体系至关重要。“在创新药学服务模式，助力科学防治呼吸慢病方面，陆军军医大学第二附属医院药剂科主要开展了以下三项工作，一是培训呼吸专业临床药师，并按照有关要求开展PCCM咳喘药学服务门诊项目（CWPC）；二是与临床医生共同开设医药联合门诊，为患者提供用药管理服务；三是制作科普手册，通过扫描手册背面的二维码，患者可以随时随地收看药师录制的科普教学视频。”张蓉说。

慢阻肺病是一种常见的呼吸慢病，当前我国慢阻肺病整体防治情况如何？“如今，我国在慢阻肺病科学普及、医疗卫生机构重视程度，以及对慢阻肺病的规范照护方面，都取得了比较显著的进步。”黄景彬说，“在药物创新方面，从原来的单一药物治疗、双联药物治疗，逐步转变到现在的三联药物治疗，在一定程度上提升了慢阻肺病的治疗效果。”

从合理用药的角度出发，药师应如何帮助慢阻肺病患者实现更好的药物治疗管理？黄景彬介绍说：“首先要从药物本身的治疗效果和不良反应出发，根据患者病情调整药物的剂量以及服药方案；其次要帮助患者正确使用吸入剂，能否正确使用吸入剂影响着药物的治疗效果；同时要注意多类药物的重复使用，避免一些药物的相互作用导致的不良反应；最后要从患者的用药教育出发，帮助患者进行科学自我管理。”

顾鹏认为，慢阻肺病早筛、早诊、早治是基础，提升患者长期规范管理及依从性是根本。“慢阻肺病是可预防、可治疗的呼吸慢病，高危人群主要是长期在危险因素中暴露的人群，包括长期吸烟者、二手烟暴露者、长期生活在室内外空气污染环境的人群、接触粉尘及有害气体者等。”顾鹏提醒，预防慢阻肺病的关键在于远离相关危险因素，高危人群要定期检查肺功能，养成健康生活习惯。

近年来，在社会各界力量的共同努力下，我国包括慢阻肺病在内的呼吸慢病智慧医疗数字化全病程管理工作初见成效。“以慢阻肺病为主的呼吸慢病患者，在院外往往缺乏疾病评估、吸入装置教学、用药指导等专业服务。因此，要创新药学服务模式，运用数字化手段，打通院内、院外两个环节，实现呼吸慢病一体化管理。”顾鹏说。