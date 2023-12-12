为消除白内障致盲贡献中国力量（“一带一路”话健康）

“此次培训让我收获颇丰，不仅极大地丰富了我在这一领域的专业知识，而且进一步提高了我的手术技能。在短短3周时间内，老师以深入浅出、通俗易懂的方式全面讲解了白内障手术基础理论知识，我们都受益匪浅。培训课程充分、全面，将复杂的知识简单化，同时又有很多关于白内障诊疗新进展与新技术的知识。”这是约旦眼科医生伊亚德·卡泰什在中国参加完第九届“白内障防治技术国际培训班”后的感言。

惠及数万患者

日前，由国家科学技术部国际合作司主办，爱尔眼科医院集团承办的第九届“白内障防治技术国际培训班”在湖南长沙开班。来自阿尔及利亚、印度尼西亚、约旦、蒙古国、摩洛哥、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、巴勒斯坦、叙利亚及赞比亚等11个国家的19名眼科医师在爱尔眼科的组织下，接受了为期20天的专业白内障超声乳化手术技术培训。

湖南省科学技术厅副厅长曾立新表示，该培训班是推动共建“人类卫生健康共同体”的重要实践，是分享中国科技创新成果和科技管理经验、不断增进人民福祉、深化科技人文交流的重要途径，更是宣传和展示技术成果、增强中国国际影响力的有效手段。

近年来，中国医疗技术进步日新月异，尤其在眼科领域发生了质的飞跃。此次培训班是中国科技部为发展中国家举办的眼科类援外培训项目，旨在为发展中国家培训白内障防治的专业人员，提高其白内障诊疗能力，同时推动中国与“一带一路”共建国家在眼科临床、学术、科研和管理层面的交流和合作。

据了解，自2012年以来，爱尔眼科已经承办8届白内障防治技术国际培训班，累计为22个发展中国家培训了160名眼科医生，惠及数万名发展中国家的白内障患者。

实操技能显著提高

超声乳化手术基本理论与核心手术技术、围手术期管理、并发症处理、白内障手术设备使用……打开培训安排，可以看到这些课程。

“这个教学计划能有效帮助学员缩短培养周期，归国后迅速开展超乳手术。”爱尔眼科辽宁省区副总院长、辽宁爱尔眼科医院院长赵平教授说，此次培训通过理论授课、眼科手术模拟器训练、动物眼实操、手术考核、手术录像点评、手术观摩及专题研讨会等教学方式开展，由爱尔眼科国际培训讲师团队为学员教授白内障防治技术以及白内障超声乳化手术技术等专业课程。

据授课老师介绍，这些学员基础不一样，理解所学知识的能力存在差异。“有少部分学员可以完整做完白内障超乳手术，另有一部分学员可以完成非超乳小切口白内障手术或超乳手术的几个步骤，剩下的学员有眼科手术经历，但没有白内障手术基础。”赵平说，“他们最渴望学会白内障超乳手术，回去能为他们的患者服务。”

在伊亚德·卡泰什看来：“培训班的指导老师高效、专业，他们倾囊相授、教学方法多样，为我们提供了专业的理论知识授课及精准实用的手术实操技术指导。此外，各位专家还会耐心解答我们所有人的问题。”

具体来说，“实操技能得到了显著提高，特别是在超乳手术设备使用的掌握程度、手术设备参数设置、手术器械使用技巧以及手术技能方面，这对我开展此类眼科手术大有助益。我坚信，回国后我能够充分运用在中国学到的先进手术技术与理论知识，更加从容地处理此类临床案例，更加自信地为患者做好手术。学成归国后，我会将此次所学与同事分享，不断精进手术技能。”伊亚德·卡泰什说。

通过培训，外国学员的白内障手术能力有了很大提高。一方面，没有基础的学员可以完成动物眼白内障手术操作的全过程。另一方面，有基础的学员，手术操作更加规范，并且掌握了术中特殊情况的处理方法。

“我非常热爱中国”

“我们这20天的超乳手术学习之旅，主要是在爱尔眼科国际临床培训中心开展。这里配备了世界先进的眼科虚拟手术模拟器、各类一流的眼科手术设备。从虚拟眼练习到动物眼实操，这里能够实现从理论知识到手术技能操作的全眼科、全阶段技能培训。”谈起学习的环境，伊亚德·卡泰什很有感触。

能来中国学习，伊亚德·卡泰什非常珍惜这次机会。“白内障是全球第一位致盲性眼病，而中国在白内障防治技术领域掌握了丰富经验。我相信通过此次白内障防治技术国际培训班，未来将有更多光明的火种播撒在世界各地，助力人类眼健康事业的长足发展。”他说。

作为带教老师，赵平已经是第八次参加授课了。“学员们都来自发展中国家，他们的医疗设施、环境、医疗耗材的可获得性等诸多方面，与中国存在很大差距。虽然环境艰苦，但是他们踏实肯学，努力抓住来中国学习的机会，希望能尽快提高自己，回国服务于广大患者。这给我留下了很深的印象。”他说。

爱尔眼科医院集团全球总裁李力表示，此次培训有利于发挥中国在防盲治盲工作领域的优势，为发展中国家培养防盲治盲方向的专业人才；有利于推进中国与发展中国家在眼科临床、学术、科技和管理层面的交流与合作；有利于向发展中国家提供医疗援助、分享医疗技术、共享医疗资源，帮助其改善医疗条件，实现互利共赢。

“中国最美丽、最神奇之处是什么？我想那就是中国人自己。”伊亚德·卡泰什说，“我们在中国期间受到了足够的尊重，充分感受到了中国人民的热情，每个人都乐意帮助我们，与他们交往让我非常开心。如果谈到中国美丽的景色、井然有序的社会生活、高效的发展速度，我想我难以用简单的言语来描述我所看见的美好与强大。我非常热爱中国，希望能有更多的机会来中国，探索更多的领域、发现更多的美好。”