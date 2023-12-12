别让“工作群负担”压垮职场中人

近日，四川南充的唐女士发布视频称，离职后一口气退出600多个工作群。该视频迅速登上热搜，引发网友热议。唐女士介绍，自己从事商场地产设计工作，每个商场有数百个店铺，需逐个审核店铺设计图纸，因此累积了600多个群，每天要随时回复信息，神经一直紧绷着。离职后花三个半小时退完所有群，轻松了很多，也直观地体会到职场的不易。

这一话题在网上迅速引发共鸣和热议。不少网友表示感同身受，自己也有很多很多工作群。还有网友调侃称，这哪是离职，分明是赎身……在网络社交时代，很多职场中人都被一种有形或无形的纽带所“捆绑”，比如下班后不得不“微信加班”、转发朋友圈系硬性任务、须下载相关APP以及关注相关公众号，等等。

上述唐女士累计加入600多个工作群，恐怕刷新了职场中人网上工作负担重的一个记录。一个员工加入这么多工作群，不仅意味着8小时之内既要忙群里的工作也要忙群外的工作，而且8小时之外的时间很可能被“群工作”所占据。固然这与唐女士个人的工作性质、特点有关，属于职场的极端案例，但也充分反映出许多员工“工作群负担”不是一般的重。

虽然说在网络社交时代，各种工作群提供了信息共享、沟通交流的新渠道，让员工工作更方便，但加入的工作群过多，就会成为沉重的负担。因为要花费时间、精力回复各种群信息，甚至要牺牲节假日周末的休息时间。而要想卸下这种繁重的工作负担，要么就得像唐女士一样选择离职，进而退出各种工作群；要么以劳动合同等方式，对“工作群”等负担适当约束。

我们要看到，现有的劳动法律、劳动合同主要适用于传统的劳动关系。而在网络社交时代呈现的新型劳动关系，目前还缺少有效规范，在这种情况下，部分用人单位就通过“强权”让员工接受“微信加班”；同时，不少员工也有意识或无意识被网上工作所裹挟，成为一种新负担。部分员工在离职等特殊时候，才发现自己早已背负沉重的网上工作负担。

针对“微信加班”“工作群负担”等新现象，作为劳动者要懂得捍卫自己的权益边界，即合理的网上工作应该尽职尽责完成，但对于下班后的“微信加班”或者超出正常数量的“工作群负担”，该拒绝时要拒绝，否则就给某些用人单位、客户等养成坏习惯，会无节制地增加网上工作负担。如果问题发展到很严重的程度，甚至很容易把员工压垮——员工面临繁重的网上工作，从身体到精神都不堪重负。

用人单位也要主动减轻员工网上工作负担，以便为员工提供规范、舒心的工作环境。否则，用人单位一旦构成侵权，不但面临员工索赔，而且不利于吸引人才，不利于打造有凝聚力的团队。此前，部分地方法院认定员工因长时间在下班后，用社交媒体处理工作事务，判决公司向其支付加班费。这向用人单位发出警示：网上加班并非法外事项，用人单位侵权将付出代价。

“工作群负担”“微信加班”等现象日益增多，已引发社会广泛关注，有关方面也要考虑从完善劳动法律、劳动合同层面进行规范。如果有清晰的法条或约定，来划清网上工作的边界，不仅有利于维护劳动者的合法权益，也能推动劳动关系和谐发展。