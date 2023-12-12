缓解儿科医生紧缺，切莫“忙时重要闲时忘”

“带孩子看病，好几家医院的号都挂不上，好不容易抢到一个中医院儿科的号，排了老长的队，却住不进去院，没有床位……”近日，吉林长春宝妈李女士带娃治病期间，切实体验了儿科“春运式”看病。近期，流感、肺炎支原体等多种呼吸系统疾病持续高发，多地儿科就诊量激增，让儿科诊疗资源匮乏尤其是医生紧缺问题再次成为社会关注热点。（12月11日《工人日报》）

当前不仅儿科医生忙得不可开交，家长们也普遍为孩子不能及时看病而伤透了脑筋，此时儿科医生紧缺问题得到凸显并受到高度重视，是“忙时重要”的再次体现。倘若借此机会给予儿科医生更多关爱，让儿科医生获得更高的薪酬待遇，则容易获得民众的普遍理解与支持。

与儿科问题“忙时重要”相对应的则是“闲时遗忘”。这两年就曾出现过这样的新闻：2020年9月，安徽省一家公立医院儿科10名医护人员，以科室名义联名打报告，要求集体转岗。当年10月，记者走访四川、北京、浙江等多省后发现，新冠肺炎疫情发生后，一些大医院儿科就诊出现常见病患儿数量减少、儿科“遇冷”的情况，少数医院出现儿科医生主动或被迫转岗等现象。

可以看出，这些医院在看待儿科医生紧缺问题时，最缺长远眼光和一以贯之的定力，假如这方面不作出重大改变，儿科医生紧缺问题就很难化解。尤其是，当前人口出生率大幅下滑，在平时，产科和儿科就会显得比较清冷。假如以过于现实的眼光来看待儿科，即使当前相关部门要求儿科“应开尽开”，但等儿童患病高峰过后，不排除有医院又会开始压缩儿科。

儿童的检查和化验很少，普遍不需要复杂治疗，用药量也很小。大人住院通常需要十天半月或更长，但孩子住院两三天就出院是常事，医生病历写了一大堆，收费较成人而言相对较低。因此，别看儿科动静最大、事最多，但为医院创造的效益相对少，有些儿科甚至处于亏损状态。所以最直接的结果就是儿科医生的待遇远不及其他热门科室。

几年前中华医师学会儿科分会曾调查发现，儿科医生的工作量平均是非儿科医生的1.68倍，但收入只占其他科室医生的76%。尽管当前儿科医生的待遇有所改善，但离产生较强效益的岗位吸引力还比较远，不愿意当儿科医生和儿科医生想转岗的现象仍很常见。

当前儿科医生紧缺问题再次受到关注这是好事，但值得思考的是，如何让一时的关注变成长期的关注。针对儿科医生临时发放补贴，在待遇上适当给予一些倾斜这很容易做到，但长期的政策照顾却难以实现。若想让儿科医生真正成为社会普遍羡慕的职业，医疗系统还需持续转变观念和采取有力行动，尤其要做到，不管儿科医生是忙是闲，对他们的关爱应该始终不变。