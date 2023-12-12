以书香环境呵护青少年成长

光明日报11月21日教育周刊的一组文章，谈到了引导青少年合理使用短视频、清朗青少年上网环境的话题。在极尽便捷、丰富的信息海洋面前，如何选择好的学习方式、养成好的学习习惯，成为事关国民素质发展尤其是青少年健康成长的时代命题。笔者认为，在数字时代，读书仍是不可替代的最佳学习方式，青少年健康成长需要更好的书香环境。

今天，人们机不离手、眼不离屏的现象普遍存在。上至年迈老人，下至少年儿童，“刷手机”成了不少人每日生活中的“必选项”。在每天有限的休闲、学习时间中，许多人宁愿花时间“屏前一乐”，也不愿书中求知。读屏也可以读书，然而，据《第二十次全国国民阅读调查成果》，我国成年国民人均每天电子阅读器阅读时长仅为10.65分钟。许多情况下人们是在读屏中“寻开心”“找乐子”，在走马观花中消磨时间。这种“读屏乐”正在悄悄剥夺人们主动、系统学习的兴趣与时间。

《第二十次全国国民阅读调查成果》显示，有超六成国民对个人总体阅读情况表示一般和不满意（比较不满意或非常不满意）。青少年正处于认知形成的关键期，社会环境对青少年成长的影响广泛而深远，在充满书香的环境中，青少年可以形成更加优良的学习习惯和厚重的知识积淀，也才能更为健康、蓬勃地成长、绽放。

呵护、滋养读书的种子，需要营造更浓厚、更具吸引力的读书氛围。新媒体纵横交织的当下，崇尚读书的旗帜应在全社会更加鲜明地高高扬起。只有通过各种渠道将读书之乐、读书之美、读书之荣更加明晰、饱满、持续地呈现于民众，读书之风才能更为强劲。

呵护、滋养读书的种子，需要构建更便捷、更丰富的读书平台网络。在今天快节奏社会步调下，只有将读书载体、渠道与各类平台广泛嫁接，形成强大网络，使其得以更为便捷和丰富地切入读者关注、契合读者需求，国民读书之门才能全面打开，读书之潮也才会持久汇聚、奔涌向前。读书平台网络的建设不仅需要书店、图书馆等文化场所的融合、升级，也需要其他诸如社区、物业、景区、酒店等各类主体的积极参与；不仅需要线下的延伸，更需要线上各类平台呈现与推动。随着信息技术不断创新发展，依托数字新媒体搭建更多便捷、丰富的深阅读、精阅读平台，引导更多人健康读屏，在读屏中汲取养分，也是营造书香社会的必行之路。

读书的种子需要全社会共同来呵护、滋养，绝非一朝一夕之功。读书之风的激发与弘扬，也需要更多有情怀、有担当的个体，从呵护青少年健康成长、推动国民素质不断提升的全局高度，来共同理解和持续推动。

（作者：张国田、曾令欣，单位分别为黑龙江出版传媒股份有限公司、黑龙江教育出版社有限公司）