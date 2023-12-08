国家卫生健康委：中国援外医疗队60年来诊治患者近3亿人次

人民网北京12月8日电 （记者闫妍）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍中国援外医疗队派遣60周年有关情况，并回答媒体提问。

“今年是中国援外医疗队派遣60周年。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，60年来，中国已经累计向76个国家和地区派遣医疗队员近3万人次，诊治患者近3亿人次，赢得国际社会广泛赞誉。

国家卫生健康委国际司副司长、一级巡视员何炤华表示，目前，我国构建了全方位、立体式的援外医疗队工作格局。

一方面，我国拓展提供医疗服务的国家。十年间，根据有关受援国的请求，向南太岛国、加勒比海地区等7个国家新增派了中国医疗队，医疗队年均服务受援国患者已达数百万人次，而且还在逐年增加。另外，推动与当地医院建立对口医院合作。目前，我国各个地方的医院和全世界43个国家48家医院建立了不同形式的对口合作关系。同时，也和有关国家一起合作，建立了25个临床重点专科中心，引入数百项新技术。我国援外医疗从“输血式”援助已转向可持续“造血式”合作，帮助受援国提升医疗服务能力。

另一方面，我国不断拓展与许多国家公共卫生的合作。从2014年开始，援非抗击埃博拉，协助多国防控黄热病、鼠疫、寨卡等疫情，还积极支持非洲疾控中心的建设，与坦桑尼亚、科摩多等国和国际组织共同实施疟疾、血吸虫病公共卫生合作项目，开展抗疫国际合作，为维护全球的卫生安全作出贡献。