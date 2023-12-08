“促进合理膳食 助力乡村振兴”2023年维爱公益行动走进贵州大方

为引导儿童青少年了解健康知识、合理膳食，筑牢乡村振兴的“营养线”和“健康线”，近日，人民健康携手中国疾病预防控制中心、北京康盟慈善基金会、维他奶有限公司走进贵州省大方县，开展“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动。本次行动继续为当地671名小学生捐赠营养豆奶，并送去青少年健康科普手册等爱心物资。

2023年维爱公益行动走进贵州大方。（受访者供图）

“社会各界在用慈善心、公益心、博爱心传递温暖，让我们备受感动。”大方县教育科技局副局长蒋德津在感谢维爱公益行动为大方县学生带来爱心物资的同时，希望“援助火苗”继续“燎原”，进一步弘扬无私奉献和关爱互助精神。蒋德津还叮嘱受捐学生要珍惜机会，将社会爱心化为学习动力，用优异的成绩回馈社会。

接受捐赠的对江小学校长王永义在捐赠仪式上感谢远道而来的各界爱心人士并表示，“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动为同学们送来了营养加餐和营养课堂，相信受助学生将加倍珍惜学习机会。接下来，对江小学也将通过励精图治、严谨办校报答社会的关怀之情，不辜负社会各界的殷切期望。

现场，当地学生代表精心准备了自编节目，以合唱儿歌等表演方式感谢各方力量的公益支持。此外，维爱公益行动还为大家带来了生动有趣的长高操，在寒冷的冬天里，与同学们一同运动起来，用欢笑和汗水传递着健康与活力，并鼓励孩子们坚持体育锻炼，除了“饮食好”“睡眠好”之外，还要做到“运动好”。

同学们一起跳《长高操》。（受访者供图）

初冬的大方县寒意绵绵，但参与“三好”促健康课堂的孩子们却是热情四射，脸蛋儿也红扑扑的。当中国疾病预防控制中心慢病管理处副研究员杨一兵抛出问题时，孩子们争先恐后地举手说“老师我知道”。看到孩子们积极参与的样子，杨一兵备受鼓舞：“这次走进大方县，把我们日常积累的专业健康营养知识，变成孩子们喜欢看、乐意听、想参与的科普内容，希望对他们快乐幸福生活和健康成长有帮助。”

“豆奶是健康的植物性食品，可以提供优质的植物蛋白”“我手里的这个‘再生笔记本’就是用环保材质做的”“纸盒也是可以循环再利用的，可以做成有用的笔筒”，在这次维他奶员工志愿者带来的《植物营养知识和纸包回收》互动实践课堂上，同学们开心分享着自己了解到的健康小知识和环保小技巧。

寒冬送暖，关爱乡村儿童。在植物营养及环保小课堂结束后，维爱公益行动还对两位一年级学生代表进行了家访，并送去了米、面、油及豆奶等。在家访中，一个孩子的奶奶在与志愿者们促膝长谈时表达了感激：“娃娃健康成长是我们最大的心愿，感谢你们愿意走到贫困的地方帮助我们。”

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、河北、河南等6省10县的40多所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。