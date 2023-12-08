寒冬里，他们跳进冰冷河水救人

寒冬来临，北京市近日发生的一件事却温暖人心。

据北京日报微信公众号报道，12月4日下午，在故宫护城河东北角附近，有市民急促地敲开武警官兵巡逻车的窗户：“同志！那边有人掉河里了！快，帮忙救人！”

事发突然，巡逻车组长朱平迅速行动，先用电台向上级报告，然后叫上另一名会游泳的战友任启悦，两人脱掉棉外衣，飞奔到护城河边准备营救。

这时，护城河边已经聚集了很多市民。朱平和任启悦靠近事发地点，只见一名黑衣女子仰面漂浮在河面上。

护城河的水面上已经结了冰层，但朱平毫不犹豫地抄起救生圈，跳进冰冷刺骨的河里，一把抓住落水女子。紧接着，任启悦也跳了下去，抓住救生圈上的绳子把朱平和落水女子往岸上拉。

在市民和到场民警的帮助下，三人被拉到了岸上。救护车已经在现场等候，载着落水女子送往医院。

回到巡逻车上，朱平这才感觉到冷。“刚才救人心切，回过神来才发现自己上下牙咯咯作响，两条腿冻得发抖。”朱平说：“当时根本没时间想，这就是军人的一种条件反射吧。”当人民群众生命安全受到威胁时，人民子弟兵挺身而出，责无旁贷。

对朱平和战友救人的事迹，网友们纷纷点赞。网友“阿良”说：“我们永远可以相信人民子弟兵，他们是最可爱的人！”