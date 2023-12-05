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专家提示：有反复高烧、腹泻呕吐和大量出汗等情况需适当补充电解质水

2023年12月05日17:28 来源：人民网

北京佑安医院感染综合科主任李侗曾建议，呼吸道感染居家护理除了多喝热水外，如果持续发热或高烧不退，特别是有恶心、呕吐、腹泻等情况，要额外补充电解质水，来缓解因大量出汗造成的水分和钠、钾等电解质流失。

(责编：董童、高雷)




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