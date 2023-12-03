青年科学家齐聚腾冲 聚焦生物医药等助力科技创新

12月2日，青年科学家论坛作为2023腾冲科学家论坛的分论坛之一，在云南省腾冲市开幕。来自全国各地的多位青年科学家、企业家、专家学者围绕生物医药、人才培养等领域，展开学术交流、思想碰撞与合作创新。

青年科学家论坛以“科学事业传承青年对话未来”为主题，由两个平行活动组成，分别以“聚焦疫苗与生物医药创新促进成果转化与产业发展”“青年科学家对话未来”为主题。

云南大学副校长吴涧在开幕式上致辞称，此次青年科学家论坛是首次举办，旨在培育青年科技力量，传承创新精神，期待通过本次论坛激发青年人才对未知领域的好奇，推动学术观点的交流与碰撞，促使更多青年科学家展开跨领域的研究与合作，助力科技创新，服务云南经济社会发展。

在平行活动Ⅰ期间，中国科学院生物物理研究所感染与免疫重点实验室副主任王祥喜、复旦大学生命科学学院研究员林金钟、西湖大学应急医学研究中心主任孙仁等专家学者，围绕疫苗、生物医药创新等领域作主旨报告。部分青年企业家、科学家代表以“创新生物医药产品的产业转化”为主题展开圆桌讨论。

在平行活动Ⅱ上，张福锁院士褚橙科技小院负责人董治浩、全球诺贝尔奖获得者创新中心秘书长朱乙等，分别以《科技小院助力青年科学家培养的实践探索与创新》《新时代拔尖人才培养的思索》为题进行分享。

董治浩在分享时介绍，“科技小院”是让青年人才长期驻扎在农村、农业产业等生产一线，与农民、企业、政府“零距离”开展科技创新、社会服务和人才培养的新模式。他表示，科技小院让青年工作者夯实了基础，转变了思维和方法，以社会需求为方向，以多学科交叉进行创新与应用。

朱乙表示，培养拔尖人才需要多方面的努力和创新思路，学校、企业、科研单位和各类创新机构等应加强合作，共同推进拔尖人才的培养工作。期待教育界、企业界和社会各界能够不断探索更好的培养模式和方法，贡献每个人的智慧、热情和努力，为社会培养更多的拔尖人才。

青年科学家论坛由云南省科学技术厅、云南省教育厅、共青团云南省委指导，云南大学主办。(完)