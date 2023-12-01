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国家卫健委提出5项要求 指导妇幼保健机构做好儿童呼吸道疾病诊疗服务

2023年12月01日15:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月1日电（记者 李恒）秋冬季是儿童呼吸道疾病高发期。近期，一些地方儿童呼吸道疾病病例数量明显增加，儿科诊疗服务任务繁重。为指导各级妇幼保健机构加强儿科医疗服务，增加儿童呼吸道疾病诊疗资源，满足患儿就诊需求，国家卫生健康委办公厅近日印发关于指导妇幼保健机构做好儿童呼吸道疾病诊疗服务的通知。

　　通知提出5项要求：多措并举加大妇幼保健机构儿科医疗服务供给，依托“互联网+”优化儿科服务模式，加强健康教育和托幼机构业务指导，统筹协同优化区域儿科医疗资源配置，加强组织领导抓好工作落实。

　　通知要求各地指导妇幼保健机构强化院内医疗资源统筹，通过多种渠道充实儿科门诊力量，扩充服务资源总量。就诊高峰期，通过延长门诊时间，增加门诊号源，加开诊室、诊疗区域，开设夜间门诊和周末门诊等举措，最大限度满足儿童就医需求。做好药品等物资储备，保障全面充足供应。充分发挥中医药在儿童疾病预防保健、诊治康复方面的特色优势。

　　通知要求各地指导妇幼保健机构提供“互联网+”诊疗服务，方便儿童就医，引导错峰就诊。优化门急诊布局和就诊流程，实现呼吸道疾病患儿与其他就诊人群合理分流，避免院内聚集，减少交叉感染。

　　通知还要求各地卫生健康行政部门充分发挥妇幼保健机构在儿科诊疗服务方面的重要作用，及时发布辖区内开展儿科诊疗服务的妇幼保健机构名单及相关就诊信息，方便儿童就医。做好区域医疗资源应急预案和统筹调度方案，必要时通过跨院跨地区调度支援，及时应对高峰期儿童就诊压力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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