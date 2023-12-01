《数智化健康城市助力健康中国建设（深圳站）调研报告》发布

近年来，为服务保障大众健康，建设“智慧城市”与“健康城市”的需求开始交融，建设数字化、智慧化的健康城市成为综合性的选择方案，也成为各地广泛关注的话题。

11月27日，人民健康在2023人民健康大会上发布了《数智化健康城市助力健康中国建设（深圳站）调研报告》。报告以广东省深圳市的数智化健康城市建设实践为案例，结合专家观点、第三方调查等信息，对数智化健康城市的现状特征、建设成果与前景等方面进行分析。同时，聚焦“智慧疫苗”“智慧妇幼”“智慧血液”等具体应用场景，探察建设数智化健康城市的方法和意义，并对数智化健康城市的未来发展做出展望。

报告认为，数字化与智能化，是当前经济社会发展的重要趋势与特征。随着健康城市建设的步伐踏入新阶段，以深圳市为代表的数智化健康城市、以盈康一生为代表的物联网大健康生态品牌，正在通过数智融合助力医疗服务新生态的形成，并通过物联网、大数据、智能制造等方式为各地居民的看病就医带来便利和帮助。

根据调研情况，报告从以下五方面为各地数智化健康城市的建设提出发展参考：

一是各地应做好顶层设计，出台符合实际方案。建设数智化健康城市应从全局的视角出发，进行总体架构的设计，对整个城市数智化架构的各个方面、各个层次、各种参与力量、各种正面促进因素和负面限制因素进行统筹考虑。

二是协调好“道法术”关系，建设好互联互通系统。“道”聚焦于理念层面，各地要就建设数智化的健康城市达成共识，形成统一认知；“法”是组织体系层面，要形成数智化健康城市建设的一定标准，形成涵盖定义、操作、应用多层次数据的标准化体系；“术”是具体的工作手段与方法。如建成“三医一张网”信息化系统，让每位市民拥有一份市内、省内甚至全国五级医院互认互通的电子病历，打破信息壁垒等。

三是关注交叉学科，培养跨学科人才。为提高健康城市数智化建设的水平，做好跨学科健康教育很重要，培养既懂医、又懂信息技术，以及具备社会、心理、管理、投资、营销等多方面的交叉学科人才，充分挖掘、运用复合型人才的潜力。

四是打造产业集群，博采众长构建创新联合体。要开展全方位、宽领域、多层次的生态创新与构建。在智慧健康领域，可以城市为单位推动“创新走廊”“创新联合体”“创新高地”的建设，促进有关部门、高校科研院所、企事业单位、科技园区、医院、社区等多方力量的高质量融合，深化科技创新与成果转化合作机制；支持企业用足用好最新政策，推进制度创新和先行先试，不断优化产业生态环境，助推智慧医疗、医药、医疗器械、医疗场景等迈向新台阶。

五是出台相关指南规范，做好典型经验推广。政府部门及相关行业组织应加大对地方数智化健康城市建设的引导和指导，适时出台相关指南或规范，不断完善数智化健康城市评价方式和方法，及时总结和推广典型经验。

（点击下载《数智化健康城市助力健康中国建设（深圳站）调研报告》全文）