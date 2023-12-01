全国示范步行街已达19条

西安大唐不夜城夜景。

新华社记者 刘 潇摄

随着经济社会不断发展，原有步行街环境不佳、设施老旧、体验单一等问题与居民消费需求不相适应。近日，商务部印发通知，将哈尔滨中央大街等8条步行街确认为第三批“全国示范步行街”。这8条步行街都位于城市中心区域，拥有较为深厚的历史底蕴和商贸基因。

在11月30日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷说，2020年6月以来，商务部将哈尔滨中央大街等纳入了全国步行街改造提升试点，会同各地遵循发展规律，尊重历史文化，坚持市场导向，“一街一策”制定工作方案，扎实推进改造提升各项任务。改造提升后的步行街呈现出明显变化：

一是环境面貌明显改善。各步行街围绕立面地面、绿化景观等优化街区环境，呈现出美丽舒适、各具特色的街区风貌。例如，哈尔滨中央大街“一栋一策”完成了62栋建筑修缮，欧陆风情更加浓郁；宁波老外滩增设景观小品和美陈布置，点亮了沿江建筑40余处。

二是消费场景不断丰富。各步行街在提升购物、餐饮等传统业态的同时，引入沉浸式、体验式新兴业态，打造多元消费场景。例如，青岛台东提升活力商业、创想艺术等不同功能区，联通啤酒街，升级美食街，打造市井烟火和啤酒文化有机融合的集聚区；石家庄湾里庙增设30个“商业盒子”，新增商业空间5000余平方米，从传统批发市场集聚区转型升级为居民消费打卡地。

三是文化底蕴充分彰显。各步行街传承历史文脉，挖掘独特文化内涵，推动商旅文融合发展。例如，昆明南屏活化利用历史建筑，建设老字号一条街；福州三坊七巷注重保护与发展街区的历史文化精髓，彰显闽都文化独特魅力。

四是管理水平不断提升。各步行街不断完善工作机制，引导各方主体共同参与改造提升，形成共商共治共享的管理模式。例如，厦门中山路打造数据监测、分析、发布和运行保障中心，运用大数据提升街区治理水平；合肥淮河路将商业街区改造提升与城市更新工作相结合，实现商业管理、物业管理、城市管理“三管合一”。

五是综合效益逐步显现。8条示范步行街累计引入城市首店162家、旗舰店154家，中华老字号品牌46个，国内国际品牌6300余个，消费者和商户平均满意度均达到90%以上。2023年1—10月，客流量、营业额同比分别增长53.3%和31.0%。

“截至目前，全国示范步行街数量已达到19条，人们耳熟能详的北京王府井、上海南京路、西安大唐不夜城、成都宽窄巷子等都位列其中。”束珏婷说，商务部将总结推广全国示范步行街经验，继续指导各地推动已有步行街设施改造和业态升级，提供更多舒适、便利的购物休闲环境，更好满足居民品质化、多元化的消费需求。