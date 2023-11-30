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聚焦2023人民健康大会，这些亮点不容错过！

2023年11月30日14:23 来源：人民网

近日，2023人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在北京举行，政府部门、专家学者、社会组织和相关企业代表齐聚一堂，分享健康中国建设的典型经验和创新成果，为助力健康中国建设、提高全民健康水平建言献策。

(责编：曹淼、高雷)




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