直播预告：专家解析婴幼儿营养健康

婴幼儿生长发育迅速，新陈代谢旺盛，充足的营养不仅是促进体格、智力和免疫功能发展的物质基础，而且是婴幼儿近期和远期健康的重要保障。俗话说“民以食为天”，该如何注重婴幼儿的营养健康？关于婴幼儿的饮食，日常生活中有哪些注意事项？

2023年12月1日10:00，人民好医生客户端将邀请中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赖建强做客直播间，分享婴幼儿营养健康的相关科普知识。

专家简介

赖建强，博士研究生导师。现任中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员。参与完成“中国居民营养状况调查项目”2009 年获得中华预防医学会科技技术奖一等奖；负责设计完成的“一种健康腰带”2010 年获得实用新型专利 1 项；主要从事妇幼营养及母乳科学方面研究，十三五重点研发计划项目“基于我国母乳组分的特需乳制品创制及共性关键技术研究”项目总负责人；中国营养学会常务理事。

如何收看直播：

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