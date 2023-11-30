警惕胃癌高危因素 重视筛查早诊早治

胃癌在全世界范围内是发病率最高的癌症之一。我国是胃癌的高发国家。天津医科大学总医院胃肠肛肠外科主任付蔚华在做客人民好医生科普访谈时表示，早诊早筛早治是提高胃癌患者五年生存率的关键，警惕高危因素，提高大众胃癌筛查意识十分重要。

付蔚华介绍，胃癌好发年龄在50岁以上，男女发病率之比大约为2：1。胃癌是一种与生活方式“紧密相连”的癌症，烟熏、腌制食品、生食食物的摄入，高油高盐、食物过烫、饮食不规律、暴饮暴食等饮食习惯都可能会对胃造成伤害，诱发胃部疾病。

胃癌的诊治与筛查密切相关，需要早发现早治疗。在我国，有很大一部分民众并不了解肿瘤筛查的益处，对于胃镜检查等筛查方式仍存有顾虑，导致很多患者发现时胃癌病期较晚，已经错过了最佳的治疗时间。

“早诊早筛早治是提高胃癌患者五年生存率的关键。”付蔚华说，根据《胃癌诊疗指南（2022年版）》，建议40岁以上或有胃癌家族史者进行胃癌筛查。此外，癌高发地区人群，幽门螺杆菌感染者，既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病，胃癌患者一级亲属，存在胃癌其他高危因素（高盐、腌制饮食、吸烟、重度饮酒等），符合其中任一条者均应列为胃癌高危人群需进行胃癌筛查。

胃镜是诊断早期胃癌的一个金标准，对于早期发现早期诊断有非常重要的帮助。付蔚华介绍，胃镜检查让医生可以直观地观察食管、胃和十二指肠的球降部黏膜的病变。虽然检查过程中会带来一些不适，但大部分患者都能够耐受。随着胃镜技术和设备的更新，无痛胃镜也已成为了大众常选择的检查方式。与常规胃镜相比，无痛胃镜可以帮助受检者迅速进入镇静、睡眠状态，在毫无知觉中完成检查，所以更适合不能耐受或心理恐惧常规胃镜的人群。