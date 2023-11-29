整合产业链守护食品安全

走进链博会健康生活链展区，稳健医疗展台展示了从种植棉花到棉织品的研发生产销售的过程，覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域。一条“棉”产业链浓缩于此。

在本届链博会上，健康生活链展区展览面积约1.2万平方米，共有50多家企业参展，聚焦健康产品及服务产业的关键环节产品和技术，以及中医保健等传统特色产业。呈现从出生到养老的完整健康产业链条，涉及医疗健康、品质生活、健康人居等方面的产品和服务。通过展示行业潮流产品和尖端技术，推动健康产业间融合协作，打造创新驱动型全生命周期、全产业链和全生态圈平台。

当前，不少食品行业企业充分搭建全球供应链，进一步提升产品品质、扩大销售市场。在青岛啤酒展位，微缩的酿造罐、全系列产品以及文创，吸引不少观众驻足。该展位以“全球举杯，智链世界”为主题，呈现了青岛啤酒原料端、制造端、销售端的全球供应链，展示了一瓶青岛啤酒从田间到舌尖的全过程。“我们通过全球采购优质原料和国内高品质酿造，产品远销120个国家和地区。”青岛啤酒品牌推广总监杨仍魁说。

民以食为天，食以安为先。星巴克展位展示了星巴克在原料管理、运输物流、门店设计、门店清洁、外送服务等经营管理各个方面所开创的食品安全监管系统，同时展示包括资质审核、检查等多个方面的全供应链管理模式。“通过整合产业链、打造绿色供应链，推动数字化智能化链和严守食品安全链四链合力，星巴克致力于打造精品咖啡产业。”讲解员介绍。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 06 版）