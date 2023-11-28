儿科专家：应对支原体肺炎，中西医结合减少耐药性发生

近日，北京中医药大学东方医院儿科主任医师王素梅教授、首都儿科研究所附属儿童医院呼吸科主任医师朱春梅教授做客人民好医生客户端，就肺炎支原体的预防、治疗及居家护理等方面内容进行了交流与分享。

“支原体肺炎是儿童呼吸道感染的常见疾病”两位医生一致认为，肺炎支原体是常见的呼吸道感染的病原体，既不是细菌，也不是病毒，它是介于病毒和细菌之间的病原体，也被叫做非典型性病原体。

关于应对支原体肺炎如何科学用药，朱春梅说：“对于肺炎支原体感染首选大环内酯类药物，包括阿奇霉素、红霉素、罗红霉素、克拉霉素，而头孢类药物作用于细菌的细胞壁，由于支原体没有细胞壁，所以头孢类、青霉素类的药物对支原体感染是效果较差。”朱春梅认为，针对大环内酯类药物耐药问题，关键是不滥用抗生素，要在医生指导下合理使用抗生素类药物。此外，还要着重于提高儿童体质，通过预防疾病的发生，从源头减少耐药的发生。

王素梅介绍，支原体抗体阳性不一定等于支原体肺炎。支原体感染有一个演变过程，并且表现形式也很多样，要根据病情程度判断。“中医认为支原体感染以后，可能会发热、咳嗽，会引发咽炎、中耳炎、咽喉炎、支气管炎，乃至肺炎。如果说出现喘憋、呼吸困难，并且肺里还能听到啰音，基本可以判定为肺炎。建议尽快就医。”王素梅说。

国家卫健委发布的《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023年版）》明确指出，根据辨证施治原则，可以联合中药治疗。此外，王素梅认为，在肺炎支原体的治疗中，中成药和中药也可以起到重要的作用。“针对支原体肺炎咳嗽剧烈的患儿，可以中西药联合诊疗，单独使用阿奇霉素可能效果欠佳，建议西药治疗的同时可以配合使用中药进行治疗，有助于缩短病程、减轻病症、促进康复。通常临床会使用疗效比较稳定的中成药辅助止咳，比如小儿肺热咳喘口服液、豉翘清等；有高烧症状的患儿，可辅助使用推拿、穴位按摩、针灸及耳尖放血等中医手法。”

朱春梅也表示：“中西医联合用药可以减少耐药的发生。此外，中医更重视整体上的调理，能够祛邪扶正，从而缩短病程，促进疾病更快地恢复。从社会经济学、卫生经济学角度而言，会取得比较好的卫生经济学效应。很多患儿家长也倾向于中西药联合治疗支原体肺炎，比如希望医生在西药之外，再开一些止咳化痰、清热解毒的中成药辅助治疗。”

谈及广大家长关心的居家护理问题，两位医生均表示，确诊支原体肺炎以后，治疗与护理都很重要。一是饮食上要忌油腻、油炸及刺激性食物，同时要多摄入富含维生素、蛋白质又易于吸收的食物；二是房间要注意空气的流通，适当增减患儿的衣物，切莫裹得紧，穿得多；三是要多饮用开水，注意休息。朱春梅说：“孩子生病一定不要带病上学，居家休息是最重要的，休息对于孩子的恢复至关重要。”

朱春梅特别提示：“大众要谨遵医嘱、及时就医、辨证施治，安全用药。”