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人民网2023国民消费大会燃动北京

2023年11月28日11:01 来源：人民网

人民网2023国民消费大会燃动北京。“会+展+专题活动”创新联动落地，业界智囊、知名品牌大咖云集！会上，2023国民消费创新案例名单发布，“国民生活节·美好不重样”主题活动启动，“人民优选美好盲盒”福利上线，线下沉浸体验展开启……带你感受多元化的消费新体验。

(责编：曹淼、高雷)




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