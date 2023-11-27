人民健康“五进”关爱服务计划走进自然资源部

11月24日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）带着冬日里的健康暖意走进自然资源部。

“五进”关爱服务计划走进自然资源部现场

在自然资源部机关服务局的支持下，结合活动前期的调研，本场活动围绕自然资源部职工的相关健康需求，设置了中医智慧健康检测、健康生活体验服务、名医健康咨询等服务环节，以多维体验形式传播健康生活理念、提升职工健康素养，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康生活带来的益处，通过沉浸式体验让职工们切身感受如何将健康管理、营养膳食、科学健身落到实处。

为更好地满足职工们的身心健康需求，提升自我保健意识，本场活动邀请北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清，北京中医药大学主任医师辛随成，首都医科大学附属北京友谊医院呼吸内科副主任医师谭春婷现场提供健康咨询。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。