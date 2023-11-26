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国家卫生健康委：在最近呼吸道疾病流行的季节有多种病原共同存在

2023年11月26日18:19 来源：新华社

　　11月26日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，近期我国呼吸道疾病流行过程中，目前病原以流感病毒为主，不同年龄段除了流感以外还有其他病原的分布。

　　记者：卢佳

　　编辑：周梦蝶

　　新华社音视频部制作

(责编：宋心蕊、赵欣悦)




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