六项重点措施做好新冠及其他传染病防控

新华社北京11月24日电（记者李恒）记者24日从国家卫生健康委获悉，国务院联防联控机制综合组日前印发了《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》，指导各地各部门进一步做好冬春季新冠及其他重点传染病防控工作，保护人民群众身体健康。

据介绍，冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节。目前全国新冠疫情形势总体平稳，但冬季我国新冠疫情仍存在反弹风险。2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。今冬明春我国可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面。

为此，通知提出包括切实落实口岸疫情防控、持续开展疫情动态监测预警、加强重点机构重点人群防控、加强医疗救治应对准备、持续强化科普宣教、强化组织领导和责任落实等六项重点措施。

通知提出，口岸要严格落实入境人员体温监测、医学巡查、流行病学调查、医学排查等措施，按规定开展新冠病毒变异监测。疾控、卫生健康、海关部门要加强数据共享和信息互通，协同开展风险研判和预测预警。加强主动健康申报相关政策的宣传解读。

通知要求，各地要统筹做好新冠、流感和诺如病毒胃肠炎等重点传染病监测，密切跟踪疫情形势变化。加强对网络直报、发热门诊、哨点医院、实验室检测等多源数据的分析利用，有条件的地区结合实际开展急性呼吸道传染病多病原综合监测，强化法定传染病信息报告管理，确保信息报告的及时性和准确性。

此外，各地要加强养老、托幼、学校、社会福利等机构以及空间密闭场所防控，督促做好日常防护和健康监测。强化老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群新冠、流感、肺炎球菌疫苗接种，加强65岁以上老年人等脆弱人群分类分级健康服务和管理。