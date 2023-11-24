研究表明BMI越高患癌风险越高

科技日报北京11月23日电 （记者张梦然）《BMC医学》23日发表论文报告称，无论是否有心脏代谢障碍，身体质量指数（BMI）更高的人罹患癌症的几率都会升高10%以上。该研究结果基于超过50万欧洲成年人的样本数据得来。

相关研究表明，BMI在25以上是至少13种癌症的确定风险因素，其中包括停经后女性乳腺癌、结直肠癌、肝癌、肾癌、胰腺癌和卵巢癌。但是尚不清楚高BMI本身是否与风险升高有关，抑或其他肥胖相关疾病（如心血管疾病和2型糖尿病）也在发挥作用。

世界卫生组织国际癌症研究机构的科学家此次利用共计577343名成年人的数据进行研究，其中344094名参与者来自英国生物样本库，233249名参与者来自欧洲癌症与营养前瞻调查的研究队列。

两个队列在招募后随访时间中位数为10.9年，英国生物样本库的参与者中有32549人（9.5%）罹患了原发性癌症，欧洲癌症与营养前瞻调查的参与者中有19833人（8.3%）罹患原发性癌症。英国生物样本库的参与者中有76881人（22%）肥胖，在欧洲癌症与营养前瞻调查的参与者中肥胖者为36361人（15%）。

整体而言，对于未患有心脏代谢疾病的个体，BMI增加5点，肥胖相关癌症的风险升高11%。有2型糖尿病的人BMI每增加5点，患癌风险就升高11%，而有心血管疾病的人在同样情况下患癌风险升高17%。

结果表明，无论是否患有其他心脏代谢疾病，更高的BMI都与更高的癌症风险相关。但在患有心血管疾病的情况下，BMI升高导致相关的癌症风险上升程度尤甚，这突显了这些人群更需预防肥胖以降低患癌风险。