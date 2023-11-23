落实分级诊疗 方便就近就医——国家卫健委五问五答儿童呼吸道感染患儿家庭关心问题

新华社北京11月23日电（记者董瑞丰）针对近期一些地方出现的医院门急诊量增长，儿童呼吸道疾病感染人数增多的情况，国家卫生健康委有关负责同志23日在接受新华社独家采访时，就一些民众特别是患儿家庭关心的问题进行解答。

问：近期不少地方儿童专科医院人满为患，国家卫健委采取了什么措施来纾解？

答：近期，我们持续关注儿童易感人群在传染病高发期的诊疗就医，指导各地加强统筹调度，落实分级诊疗制度。

问：部分社区医院近期开设了面向儿童的检验检查服务，但有家长担心社区医院诊疗能力不足，贻误孩子病情，怎么办？

答：国家卫健委已经要求各地发挥医联体作用加强对基层医疗卫生机构的技术指导，提高一般性感染的诊疗能力和重症识别转诊效率。

问：哪些医院有资格接受儿童呼吸道感染病患？

答：国家卫健委已指导各地对外公布了本地区可以提供儿科诊疗服务的医疗机构信息，方便就近就医。

问：孩子出现发烧、咳嗽之后应该怎么办？

答：大医院人员密集、等候时间长，交叉感染风险较高，建议症状较轻的患儿首选到基层医疗卫生机构、综合医院儿科等就诊，在儿童专科医院就诊明确诊疗方案以后，也可以通过医联体转诊到基层医疗机构进行后续治疗或居家治疗。

问：孩子出现哪些情况一定要去医院就医？

答：根据专家建议，孩子出现超高热或持续发热超过三天、频繁咳嗽影响正常生活、精神状态不好甚至出现嗜睡、呼吸频率增快或呼吸困难、频繁呕吐、皮疹、头痛或抽搐等，应及时带孩子就医。