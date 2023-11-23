普及智慧养老 更好服务老人（民生观）

普及智慧化服务，能更好帮助山区、农村等地区解决养老难题，弥补养老服务缺口，让老年人更舒心、子女更放心

近日，笔者在福建省三明市大田县走访调研时，来到当地的一家智慧养老服务中心采访。走进服务中心，健康监测设备、一键呼叫器、智慧拐杖等各类智能产品随处可见，数字化大屏中，实时显示着老人需求呼叫情况，直播着服务人员工作现场。

大田县地处闽中山区，这里快捷、高效的智慧养老服务模式改变了笔者的固有印象。有些经验，很值得总结和推广。

科技赋能、优化供给，利用智慧化手段，能够大大缓解老年人子女不在身边、没有人照顾的难题。推动智慧养老普及，一方面，可以帮助老年人配备如智能手表手环、烟雾报警器、煤气泄漏报警器等智能化设备，遇到意外摔倒、突发疾病等情况实现自动报警，保障基本安全；另一方面，老年人也可以通过电话、小程序等方式“点单”，选择自己需要的服务，享受多元服务。数字应用和人工响应、线上监测和线下服务相结合的养老方式，能够更迅速、更优质地满足老年人养老服务需求。

让更多群众参与到养老服务的行动中来，能有效增加养老服务供给。据介绍，这家养老服务中心在各村镇招募一定数量的“孝老员”，接到老年人服务需求后，“孝老员”能第一时间上门服务。智慧养老，和实实在在的线下服务相结合，力量就变得更大。借助技术平台，挖掘、动员更多人参与服务，并给予积分等多种形式的奖励，这样，既能让老年人获得更及时的服务，也能为更多有意愿、有能力的人带来收入。

养老服务有着巨大的社会需求，尤其是在农村和山区，让智慧化养老服务在这些地区更加普及，让更多农村、山区老年人享受到数字化的便利，将有利于解决日益凸显的养老难题，弥补养老服务缺口，让老年人更舒心、子女更放心。

《 人民日报 》（ 2023年11月23日 14 版）