今年北京共享单车骑行量破10亿

本报讯（记者 刘洋）随着城市骑行环境和行业监管措施日趋完善，北京共享单车行业进入规范有序发展的崭新阶段，骑行量呈现逐年增长态势。昨天，北京青年报记者从北京市交通委获悉，截至11月17日24时，今年共享单车骑行量突破10亿人次，创历史新高。

在“交通大家谈”节目中，市交通委静态交通管理处副处长、二级调研员赵寒露介绍，目前在本市运营的三家共享单车企业分别是美团单车、滴滴青桔单车和哈啰单车，运营范围覆盖北京所有行政区，截至2023年10月底，全市报备车辆规模100.13万辆，其中，中心城区车辆规模80万辆。截至11月17日24时，今年共享单车骑行量突破10亿人次，日均骑行量已达311.57万人次，同比2022年增长9.04%。

在进行总量调控的同时，秩序管理也不可少。2023年7月，市交通委出台了《北京市互联网租赁自行车运营服务监督管理办法（试行）》，进一步细化了企业主体责任，构建了以“信用+风险”为基础、覆盖“事前、事中、事后”全链条的一体化综合监管体系。同时，市交通委印发了《2023年度互联网租赁自行车专项治理评价工作细则》，明确将停放资源供给、电子围栏覆盖率、重点点位停放秩序治理等作为评价指标，全面衡量各区监管工作落实情况，引导提高共享单车行业监管与服务水平。

具体来说，运营企业根据日常骑行数据收集，梳理用户用车、停放需求特点和各区域非机动车停车设施情况，优化车辆停放点位。哈啰单车北京品牌负责人王帆介绍，对需求较高的区域增设停放空间，尤其像通州、亦庄、房山区，潮汐现象严重，早高峰站点停放需求超过2000辆，在各方帮助协调下，减少机动车停放车位，让位绿色出行。

据介绍，从2022年7月开始，共享单车运营企业推出北斗高精度定位的“分体锁”共享单车。升级后的新车，对车把、车座、脚蹬等做全新设计，提升骑行舒适度，从轮毂、刹车、车身结构等方面优化，更耐用、更稳定，优化脚蹬传导，骑行特别省力，同时车身配备防贴涂层，方便清除非法小广告。