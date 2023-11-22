促进中外学术交流  推动我国肺癌规范化诊治水平

人民网北京11月22日电 肺癌是我国发病率和死亡率居首位的恶性肿瘤，国家癌症中心2022年发布数据显示，在我国406.4万人的新发癌症患者中，肺癌发病人数为82.8万，在241.4万因癌症死亡的人群中，有65.7万人罹患肺癌。无论是新发病例还是死亡人数，肺癌都在前列。

为进一步提高中国肺癌领域的规范化诊治水平，促进中外肺癌领域顶尖专家交流与合作。日前，中国抗癌协会主办的“中国抗癌协会（CACA）指南——肺癌国际大师中国行项目”拉开帷幕，通过中国专家与国际专家高水平交流，来推动肺癌规范化诊疗，从而提高中国肺癌患者生存期，延长生命的同时为他们带来高质量的生存。

据了解，本次中国行活动将于11月24-28日在国内开展5场城市巡讲，分别是北京、上海、广州、长沙、成都等；进行13场院际交流，分别是中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、上海市肺科医院、复旦大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤医院、广东省人民医院、华西医院、湘雅医院等。

活动期间，还将举行肺癌精准诊疗新发展年度总结大会，共同盘点2023年肺癌精准诊疗年度进展。聆听名家之声，汇聚国际学者，探讨肺癌先进经验。