医企携手，守护职工健康

广东省东莞市东坑镇，拥有7000多名员工的富港电子（东莞）有限公司生产繁忙、人影匆匆。

职工李威（化名）回忆起9月5日那天的经历，仍然心有余悸：“那天我突发癫痫，东坑医院一位医护人员正好随队来厂里义诊，马上带了人过来紧急处理，让我很快转危为安。”

救治他的是东坑医院防保股主任、副主任护师刘妮娜，她还有一重身份——派驻富港公司的健康副厂长。

第二批主题教育开展以来，在总结镇街试点经验基础上，经过深入调研，东莞在全市重点企业全面推广“健康副厂长制度”。截至10月底，各镇街共为796家企业配备496名健康副厂长，累计已入企开展236次现场服务；完成职业病危害因素定期检测5225家次、职业健康检查30万人，治理危害超标企业830家。一场医企合作的职工身心健康“守护行动”，正在东莞走深走实。

突发状况及时处置

转诊设有绿色通道

经历过9月5日那次突发疾病，不仅李威，作为企业管理人员的卿海林，也第一次感受到了健康副厂长的作用。

那天，李威突发疾病，卿海林第一时间联系了正在富港公司开展健康科普的刘妮娜等医护人员。

不多会儿，刘妮娜几个人就带着一些便携救治设备，赶到了李威的宿舍。经过专业的处置后，李威很快恢复了稳定，刘妮娜又给李威开通了稍后去医院复诊的“绿色通道”。

东莞有21万家工业企业，规模以上工业企业1.38万家，产业工人500多万人。然而，市卫生健康局调研发现，受限于教育程度、观念认知等因素，很多企业职工对自身健康关注不够，小病挺、大病拖，生活方式、健康观念亟待扭转改善。“以往，我们的医疗机构也会提供健康方面的指导和服务，但比较被动零散，也缺乏针对性。”东莞市卫生健康局副局长毛东波说。

他进一步解释：健康副厂长，就是为了企业员工的健康管理而设的岗位，由公立医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心等机构的医务人员兼职担任，并非企业正式员工，也不从企业取酬。

在横沥镇，由健康副厂长领衔的保健团队，对接首批30家规上重点企业。意拉德电子（东莞）有限公司现有员工500人，“企业生产任务较重，员工平时忙于上班，有点头疼脑热也顾不上去医院，但他们的健康是我们企业得以长期正常运转的保障。”经理李跃介绍。

如今，这里的健康副厂长、横沥社卫中心全科医生江涛每次下厂前，都会反复沟通，量身定制员工最需要的服务。员工无论是糖尿病筛查、妇幼健康、心理咨询、中医养生理疗，还是家庭医生签约服务，足不出厂就能享受到。

量身定制健康计划

提供各类健康服务

10月18日下午，一场义诊在广东宾豪科技股份公司准时开始，组织策划人正是担任健康副厂长的陈泽伟。一见面，企业员工便和他热情地打起招呼。

“要赢得职工信任只有靠实干。”陈泽伟说，“在线上，我们组建了30余个‘医企’微信健康服务群，宣教团和服务队直接在群里答疑解惑，做好健康宣教的同时，收集健康需求和提供个性化的就医服务；在线下，我们推出《健康服务包》和‘量身定制’健康计划，并采用义诊讲座、培训演练等，面对面为工友提供各类健康服务。”

这样额外的工作量，医疗机构能否承受，工作本已繁忙的医护人员又作何反应？“这项工作，既无专门拨款，也不能增加收入。刚开始，的确有个别人不理解，有些人也只是应医院的要求‘被动’参与。”麻涌镇社区卫生服务中心主任周丽文透露。

“不过，国家基本公卫项目和家庭医生签约服务要求覆盖全部常住人口，慢病筛查、‘治未病’、健康科普等等，原本就是基层医疗机构本职工作之一。只不过东莞的企业人员众多，主动到社卫接受签约或慢性病筛查的机会少。如今通过健康副厂长，这些工作就有了抓手，让我们更直接深入到服务的‘最后一公里’。”周丽文说。

探索形成长效机制

完善健康保障体系

“多点实践”的基础上，东莞市也在探索如何形成长效机制，推而广之，让更多企业职工有获得感。

多次调研后，健康副厂长的试点经验，摆上了东莞市主要领导的案头。不久，东莞市卫生健康局联合市工信、人社、商务等局印发《东莞市重点企业健康副厂长工作方案》，并于9月13日正式启动重点企业健康副厂长工作。

鉴于工业企业数量庞大，东莞采取分步实施原则，将全市镇街（园区）分为3类，其中一类镇街（园区）每年服务企业数不少于30家，二类镇街（园区）不少于20家，三类镇街（园区）不少于10家。各镇街（园区）可根据实际情况，将职工总数在300人及以上的、工业年产值亿元及以上的，以及对经济发展作出较大贡献的重点企业，率先纳入服务范围。

一名医务人员可以同时担任多家企业的健康副厂长。但为保证工作效率，东莞规定，原则上每名健康副厂长受聘企业数量不能超过5家；任期一般为3年，可连续聘任。东莞市卫生健康局局长张巧利介绍，健康副厂长要为企业提供健康义诊、急救培训、职业健康管理等八大方面的服务，“重在普及健康知识理念，为企业职工‘治未病’、早治病；同时开展传染病哨点监测，对工厂企业多发、易发传染病进行早期干预，防止大规模流行。”

围绕试点推广以后如何进一步激励医护人员，相关探索也在进行。麻涌镇卫生健康局局长肖国锋表示，正在建立一些制度，将担任健康副厂长的工作实绩逐步纳入绩效评价，在提拔任用上予以考虑。

“我们也在搞‘明星健康副厂长’的评比活动，通过企业职工投票来评选，并在年底予以公布表扬。”东坑镇卫生健康局党支部书记罗华潇说。

（聂鑫参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年11月22日 11 版）