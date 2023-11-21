吴一龙：肺癌治疗模式多元化 为患者带来更多生存获益

“随着肺癌治疗领域创新成果的不断涌现，肺癌患者将获得更好的治疗保障。”广东省人民医院首席专家、广东省医师协会会长吴一龙近日做客人民健康科普栏目，围绕肺癌筛查、免疫治疗等话题进行了分享。

科学认知肺癌筛查

肺癌在全球和中国的发病率和死亡率均居于前列，很多患者就诊时已处于晚期。“肺癌不易被发现，与该疾病癌细胞的特点有很大关系。”吴一龙介绍说，癌细胞是由人体自身部分细胞“变坏”而成。自身细胞“变坏”是一个漫长的过程，只有其肆意“逃窜”吸取人体营养，引起症状，才有可能被察觉。因此，早筛对促进肺癌早诊早治尤为重要。

针对肺癌的筛查，吴一龙解释说，正常情况下，人体肺部内充满空气，而肿瘤是实体，当空气和实体相遇，便会形成阴影，这是筛查的依据。此外，筛查对机器分辨率要求非常高，例如，“低剂量螺旋CT”可以精准捕捉小于等于一公分的肿瘤。

吴一龙介绍，经过多年研究，科研人员发现可通过以下两个规律较为快速地寻找并追踪肺癌患者：第一，除吸烟高危人群外，在东亚地区有肺癌家族病史的人群也应该被列入高危范畴，鼓励此类人群定期检查；第二，由于担心新冠对肺部的影响，更多的人主动去检查肺部，借助“低剂量螺旋CT”也发现了更多处于早期肺癌的病患。

针对当前临床主张的肺癌筛查技术和方法，吴一龙说，如果第一次筛查肺部无问题，后续筛查频率可以为每二至三年一次。如果第一次筛查肺部出现极小阴影，便需要半年左右复查一次，如果复查无变化，建议一年左右追踪随访。

免疫治疗提高生存获益

肺癌的筛查正逐步迈向精准化，该领域的临床治疗策略也发生了革命性的变化，免疫治疗等新型治疗模式的出现改变了肺癌的治疗格局。吴一龙以免疫治疗为例对这些疗法的创新之处做出了解释。他说：“癌症免疫治疗就是解放人体被抑制的免疫状态。如果用‘刹车’和‘加油’比喻免疫系统，正常人这两者处于平衡状态，但是癌症患者‘刹车’制动，免疫功能被抑制，临床需要想办法解除‘刹车’，让人体轻松自由地‘刹车’和‘加油’。”

此外，提及肺癌免疫治疗的优势以及目前临床应用情况，吴一龙介绍说，一是免疫治疗的普适性、广谱性特点，即适用患者范围扩大；二是免疫治疗从早期的“仅限晚期患者”，发展为现在的“晚期、中期、早期患者都适用”；三是相较于化疗，免疫治疗的副作用较轻；四是国内免疫治疗上市药物种类较多，价格优势明显。“虽然免疫治疗解放了身体的免疫状态，但是它的应用过程也可能导致自身免疫的过度反应，引起相应的副作用，比如皮疹、心肌炎等。不过，总体来讲，免疫治疗为肿瘤患者带来的好处大于坏处，所以，它在临床应用逐渐广泛。”吴一龙说。

过去，临床对肺癌的治疗只有“三板斧”：手术治疗、放射治疗和药物治疗。现在，得益于医学科技进步，术后患者如果适用免疫治疗或靶向治疗，其五年生存率可由40%提至60%—70%。是否所有患者人群都适用免疫治疗呢？对此，吴一龙建议以下几类人群使用免疫治疗要更为谨慎，即原来已经有自身免疫性疾病、做过器官移植且需要长期使用免疫治疗抑制药物等人群。

联合疗法未来可期

科学的探索是无止境的，免疫治疗也在不断发展和进步。目前，临床发现化疗联合免疫治疗，可以增加疗效。“化疗的副作用很大，科研人员本想将其取而代之，但发现联合免疫治疗，患者的治疗效果更好，便将其保留，这就是联合治疗的发展过程。”吴一龙说。

据了解，药物研发方面，随着医药改革的不断推进，我国创新药物层出不穷。例如，从2018年至今短短五年，我国已有十几种PD-1/PD-L1单抗药物上市。吴一龙说：“我们也在考虑，各种创新药物是否能联合？药物联合治疗能为患者带来多少好处？好处是否大于坏处？这些都在研究和探讨中。我觉得未来联合治疗方式会趋于多样化，患者也将会有更多的治疗选择和更大的获益空间。”

对于评价联合疗法的标准，吴一龙认为应该从“有效、低毒、方便”这三个维度进行考察：第一，尽量提高疗效；第二，保证患者的生活质量，因此用药毒性要低；第三，在精准治疗时代，治疗方案要考虑患者便捷性。例如，如果适合口服药物治疗，建议患者最好居家治疗，避免往返医院。

谈及我国肺癌诊疗未来的发展，吴一龙介绍，近几年，得益于权威专家和创新企业共同的努力，由我国团队牵头的全球临床试验开始出现在国际舞台，同时，一些药物和治疗器械也从国内走向了国际市场。“目前我国对创新药物的快速追赶成绩可观，但是真正原创性研发成果相对匮乏。相信随着时间的推移、技术的积累，我们可以站在世界前沿，这就需要科研人员、医务工作者以及创新企业等各方加倍努力”。（赵晓彤）