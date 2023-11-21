北大人民医院雄安院区开工建设

本报讯（记者 蒋若静）昨天上午，随着作业工程车汽笛齐鸣，北京大学人民医院雄安院区建设工程项目开工，这标志着立足冀中、辐射全国的现代化、高水平国家级医疗中心进驻雄安新区，翻开了新区医院疏解项目新篇章。未来，新院区将进一步提升雄安新区的承载力和吸引力，助力京津冀医疗卫生事业协同发展，以更优质医疗资源惠及百姓。

据介绍，北京大学人民医院雄安院区建设工程项目是落实党中央、国务院关于疏解北京非首都功能的实际行动，也是在京部委所属医院疏解的首批项目，是医院承担公立医院国家队使命与担当的有力体现。北大人民医院雄安院区坐落于容东片区西北部B地块，用地面积114.6亩，总建筑面积28.32万平方米，规划床位数1000张，建设内容包括门急诊、住院、医技、停车和后勤保障用房及相关配套设施。

项目本着“国际化、人性化、智能化、环保绿色、可持续发展、装配式”的理念，努力创造一个功能合理、流程科学先进、环境优美、具有雄安人文特色的现代化综合三甲医院。配备先进医疗设备的同时，营造一个平和轻松、绿色自然的医疗环境，满足不同患者诊疗及健康康复的需求。设计中引入先进的医院建设理念，以及现代化、智能化的技术，人性化的管理模式。新院区还充分考虑到医疗技术、医疗模式的发展，合理规划空间布局和设备配置，确保医院的可持续发展和灵活性。

在医疗方面，北京大学人民医院雄安院区将由血液、胸外及创伤三大院士团队领衔，涵盖国家重点学科、国家临床重点专科。在优势学科的诊疗、科研、成果转化、教学、人才培养等方面全方位推进，提高优质医疗资源区域辐射能力，实现医疗资源跨院区、跨专业的有效整合，满足患者诊疗需求。

全国政协常委、中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊表示，雄安院区承载了“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的建设理念，肩负着“疏解资源、提升能力、优化布局”的目标追求。雄安院区将坚持与国际接轨的高标准，以“大专科、强综合”为特色，立足雄安、辐射全国，承担公立医院国家队的使命与担当，打造一个现代化、高水平、特色突出的国家级医疗中心，为京津冀地区的医疗卫生协同发展贡献力量。

北京大学人民医院创建于1918年，前身为“中央医院”，是中国人自行筹资创建的第一家西医综合医院，中国现代医学先驱伍连德博士任首任院长。经过一个多世纪的发展，医院现已成为集医疗、教学、科研、保健为一体的现代化综合性三级甲等医院。作为公立医院“国家队”第一方阵，北京大学人民医院认真贯彻党中央、国务院关于京津冀协同发展和高标准高质量建设雄安新区国家战略部署，着力把雄安院区建设工程打造成推进京津冀协同发展的示范项目和承接北京非首都功能疏解的行业标杆。

据介绍，北大人民医院综合实力处于国家第一方阵。亚洲第一例异体同基因骨髓移植、中国第一支血源性乙肝疫苗、中国第一台体外震波碎石机诞生在这里。医院现拥有血液、胸外及创伤三大院士团队，作为国家创伤医学中心、国家血液系统疾病临床医学研究中心、首批国家疑难病症诊治能力提升工程和国家紧急救援基地，这里成为医学进步的重要引擎。