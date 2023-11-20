郑翔鸿：“回家”做良医

到大陆学医，在郑翔鸿看来，是一场寻根之旅。

一方面，他认为大陆是中医药发展的“根”。另一方面，他的祖上在200多年前从福建移居到台湾。郑翔鸿说，自己到大陆读书并工作，有一种回家的感觉。

自2002年到成都中医药大学求学，修完本科、硕士、博士的学业并留在成都中医药大学附属医院工作，郑翔鸿已经在大陆生活了20多年。作为一名执业医师，郑翔鸿已经深深地融入了成都。

高考选择中医药方向，郑翔鸿是听从了家人的建议。他记得，父亲一位年长的朋友曾到成都中医药大学进修，这位长辈向他建议：学中医药可以到大陆。就这样，他考上了成都中医药大学。

成都中医药大学是新中国最早建立的4所中医药高等院校之一，培养了新中国第一批中医学、中药学本科毕业生和中医药硕士研究生，培养了新中国第一位中药学博士。学习期间，郑翔鸿喜欢上了中医药。

因此，本科毕业后，郑翔鸿决定继续深造。2010年，他考取了中医执业医师资格证，圆了在大陆当医生的梦想。

真正让这位台湾青年对从医事业有切身认识的，是博士阶段的一项研究工作。当时，郑翔鸿跟随导师做感染性疾病方面的一个重大课题专项，导师派他前往四川泸州，在当地一家医院收集肺结核病例的数据。

那是一段令他难忘的经历。郑翔鸿接触的很多患者家境并不好：有人乘坐数个小时的公共汽车到泸州看病；有人讲话乡音重，言语沟通障碍重重；有人文化程度低，认字不多，就诊过程中困难不少。

郑翔鸿心里满是同情。他对接的58位患者来医院就诊时，他都一对一地带着去复查、抽血、拿药、取报告。他帮助患者与医务人员沟通，一件一件地把事情办好。

在这个陌生的地方，年轻的郑翔鸿建立了自己的口碑。郑翔鸿的名字在几位环卫工人的圈子里流传，有人就是听从了别人的建议来找郑翔鸿帮忙的。

这让郑翔鸿有很大的成就感。在他看来，当患者从病痛中恢复，复诊的时候说之前的问题已经解决了，这就是成就感。他说，帮患者解决问题是广结善缘，是利他，也是利己。

这样的经历一直延续到他正式参加工作之后。2015年9月，拿到博士学位的郑翔鸿留在成都中医药大学附属医院工作。他在工作中还是像学生时代那样，带着同理心与病患沟通。

新冠疫情期间，一位高龄老人在家中生病，担心被感染，不敢出门就医。家人联系郑翔鸿求助，考虑到老人的顾虑，郑翔鸿远程问诊，指导家人购药、用药。经过一段时间，老人康复了。

几个月之后，那位老人的家人专程来到医院，当面向郑翔鸿表达谢意。这让郑翔鸿感到意外，也让他感受到了自己作为医生的成就感。

事实上，这么多年来，郑翔鸿已经收到了不少锦旗或口头表达的感谢。他在感动的同时，也为这种珍贵的医患关系而感慨。他给自己定下从医的目标：要做一名良医，而不是追求成为名医。

2022年5月，在四川广安突发的一波新冠疫情中，郑翔鸿受医院派遣，作为第一批流调溯源队成员前往当地参加流调工作。这段经历也让郑翔鸿感触颇深，他感受到了国家以人为本、护航大众健康的努力。

2022年11月，在纪念两岸开启交流35周年会议暨川台交流融合展·叙活动中，郑翔鸿被四川省台办授予“川台交流融合突出贡献台湾同胞”称号。

在大陆生活了20多年，郑翔鸿感受到两岸交流变得越来越便利。他记得，2002年来上大学时，乘飞机要经香港等第三地转机，而现在直航方便极了。2008年他乘坐成都和台北之间的第一个直航航班，飞机到达台北松山机场时，还受到了“过水门”仪式的迎接，可见两岸对更便捷交流的期盼。

现在，郑翔鸿已经把成都当成家了。他记得今年国庆节假期后，从台湾回到成都，经过边检时，工作人员询问他到成都做什么，他回答说：“我回家。”

对方微笑着说：“欢迎你回来。”

中青报·中青网记者 王鑫昕 来源：中国青年报