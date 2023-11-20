叶轩婷：医路漫漫，努力成长

妈妈曾经学习中医，后来由于照顾家庭没有继续深造，18岁时叶轩婷决定学医，希望完成妈妈的心愿。从2010年来到上海中医药大学读本科，到今年博士毕业、留在上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院肿瘤科工作，她已经在医学道路上坚定地走了10多年。

叶轩婷是中国台北人。高一时，她参加了学校组织的交流活动，第一次来到大陆。不到10天的行程中，她和同学们在上海的复旦附中、市北中学听课，游览了上海、杭州、苏州的景点。上海之行给她留下了深刻印象，出于这份亲切感，高中毕业后她选择到上海学习。

“第一次来上海，觉得上海和台北没有太大差距；如今我已经在上海生活了十几年，觉得上海发展得非常迅速，电子支付使用起来非常方便。”叶轩婷说，上海已经成了她的“第二故乡”。“家里人常来上海看我，已经适应这里的气候和便利的生活方式。”

对叶轩婷来说，选择肿瘤科专业，是将自己的兴趣当成了工作。本科毕业时，中医的博大精深吸引她继续深造。她说：“当时我发现肿瘤疾病越来越常见，自己和身边朋友家中都有肿瘤患者，因此选择这个方向进行研究学习。”

博士期间，叶轩婷专攻中西医结合的肺癌治疗。她将导师和科主任视为自己人生路上的贵人，“他们不仅在专业知识上很耐心地教导我，也给我很多学习和进步的机会，所以我能够顺利留在岳阳医院工作学习。”

经过多年学习与培训，叶轩婷对“行医”的认识越来越成熟。

在学校读书和刚开始实习的时候，叶轩婷形容自己“一腔热血”，信心十足，热切地希望自己可以赶快学以致用、救治患者，觉得自己能从容处理所有问题。而在实践中，她发现很多时候实际遇到的病例和课本上写的不一样。“经过几年临床工作的积累，我越来越觉得行医需要更加谨慎、多方考虑，时间和经验上的积累非常重要。医路漫漫，十几年学医只是一个起点，我们医生就是要在后续的临床实践中持续努力，一步步成长。”她说。

工作中遇到大小问题时，叶轩婷喜欢主动和不同的前辈医生交流。“因为每个人都有自己的经验。老师们可能不觉得是在教导我们，只是在与我们分享故事，但我总能从中学习到他们诊断或治疗的一些思路。”她说。

在工作岗位上，每当患者症状改善，或者向叶轩婷表达感谢，她都会有成就感。她觉得，把兴趣发展成工作是一件很幸福的事，“如果让我重新选择，我还是会走上医学道路。”

叶轩婷会把自己的联系方式留给患者，时常回答患者关于饮食和生活注意事项的询问。她说：“刚开始做医生时我也不习惯，但久而久之发现，患者把我当作朋友。有时候医生不只是通过药来医治病人，通过叮嘱饮食起居，能够改善患者的生活质量，我觉得这样也很好。”

在上海生活，父母不常在身边，叶轩婷的导师和科主任给予她很多的关心和安全感。她说：“到了陌生环境，如果周围的人对我不管不顾，我一定会感觉无依无靠很孤单。而我的导师、主任还有师姐们都很关心我，给我很大支持。有句话讲起来不太好意思，导师就像我第二个妈妈一样。”

来上海学习工作十几年，叶轩婷的家人一直很支持她，也对上海越来越熟悉。近几年的春节假期，叶轩婷的家人选择来上海和她一起过年。她说：“再过几个月又要过年了，这次我们也会好好规划，除了在上海团聚，还打算到周边走走看看。”

中青报·中青网记者 魏其濛 来源：中国青年报