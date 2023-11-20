安徽省合肥市庐江县：助力群众享受便捷医保服务

11月3日一大早，车为发便骑车从家里出发，前往3公里外的村卫生室开药。

75岁的车为发是安徽省合肥市庐江县石头镇黄蜀山村金庄组村民，他需要长期服用降压药物来控制血压。

“前些年，在家门口看病拿药都得自费，慢性病若想享受医保报销，必须去镇上的卫生院，很不方便。”车为发说，“自从村卫生室开通医保结算后，看病、买药、报销，方便多了。”

“车大爷，您今天的高压是130，低压是85，基本上都在正常范围内。”村医黄金生测量血压后告诉车为发，“这个疗程的药物总共花费294.6元，医保报销265.14元，您只要支付29.46元就行了。”

“村级医保门诊报销网络为群众提供了便利。”扎根基层多年的黄金生感慨，“现在，来村卫生室看病的人越来越多了。”

记者了解到，黄蜀山村卫生室实施“就近办”“一窗办”“一次办”等医保服务，只是庐江县医保部门着力提升医保服务水平的一个生动缩影。

庐江县聚焦医疗服务中的难点、堵点，围绕解决患者“急难愁盼”，抓住一系列关键小事，助力群众享受更优质、更便捷、更高效的医保服务。

针对部分镇村距县城较远，群众办理医保业务周期较长、成本较高等问题，庐江县以基层医保服务站（点）规范提升为突破口，推动医保业务下沉办理，激活医保服务的“神经末梢”。

庐江县还不断尝试，打破门诊慢性病医保资格仅限一级以上医疗机构的限制，将门诊慢性病医保服务延伸至村居（社区）医疗机构。据介绍，截至目前，庐江县已在全县226家村级卫生室开通医保结算功能，实现基层网点全覆盖，群众家门口的医保服务越来越便利。

（本报记者 常河 本报通讯员 赵德斌）