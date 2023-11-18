低温寒潮时的冻伤需要重视

冻伤是由于寒冷潮湿作用引起的人体局部或全身损伤。轻时可造成皮肤一过性损伤，要及时救治；重时可致永久性功能障碍，需进行专业救治。

冻伤的危险性在血液循环降低的人群和寒冷天气时没有适度增加保暖衣物的人群中更大。

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警惕冻伤，注意这些信号

任何皮肤部位的发红或疼痛，都表示冻伤可能已经开始，应尽快从寒冷区域离开或对所有裸露部位的皮肤加以保护。

凡有以下迹象都可能表明冻伤：

（1）某块皮肤出现白色或灰黄色。

（2）皮肤感觉异常坚硬或呈蜡状。

（3）皮肤感觉麻木。

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冻伤时的三要三不要

如果患者冻伤但没有失温的指征，并且暂时无法得到及时的医疗服务，可按以下方式处理。

（1）要尽快进入温暖的室内。

（2）要用温水（非热水）浸泡患处。

（3）要用体温温暖冻伤部位，如用腋下温暖冻伤的手指。

（4）不要用冻伤的脚走路，不然可能会增加损伤。

（5）不要用雪擦或揉冻伤部位，不然可能会增加损伤。

（6）不要使用电热毯、烤灯、火炉、电暖器等取暖，冻伤部位已经麻木，很容易引起烧伤。

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学会识别风寒指数，避免冻伤

风寒指数是指不同风力级别和气温时的体感温度差异，它与风和寒冷造成的裸露皮肤热流失速度有关。

风力级别越高，身体热量流失速度越快，皮肤温度越低。风力级别很高时，即使气温不是特别低，冻伤等严重的天气相关健康问题也更可能发生。不同风力级别和气温时的体感温度和可能发生冻伤的时间见上表。

审核：国家健康科普专家库专家

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所副所长、研究员 徐东群

策划：谭嘉 王宁

(责编：袁勃、岳弘彬)