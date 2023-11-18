短缺药品保供稳价 全力保障临床用药需求

新华社北京11月17日电 记者17日从国家卫生健康委获悉，近阶段，相关部门持续依托短缺药品供应保障工作会商联动机制，深入优化短缺药品实时监测预警与分级应对体系，全力保障人民群众临床用药需求。

据了解，短缺药品信息监测共享正在多维度推进。国家卫生健康委依托全国公立医疗卫生机构短缺药品信息直报系统开展短缺药品监测预警与分级应对。工业和信息化部对临床必需易短缺药品的生产供应情况开展动态监测与分析预警。国家药监局持续采集短缺药品生产供应及停产报告信息。

同时，多环节发挥短缺药品清单抓手作用。国家医保局密切监测国家短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单药品价格和配送情况。国家药监局加快短缺药品审评审批进度，持续开展短缺药品基础信息标记和数据管理。工业和信息化部、国家卫生健康委积极推动尼可刹米、洛贝林原料药复产和制剂生产。

此外，多层次提升短缺药品应对处置水平。多部门加强医药领域监管执法，市场监管总局指导地方加快医药领域垄断线索核查与案件办理工作。工业和信息化部提前应对秋冬季流感疫情，组织生产企业增产扩能。商务部分析研判汛情对药品供应链的影响，指导药品流通企业加大药品供应力度。国家邮政局持续推动邮政综合服务平台建设，提高医院药品、互联网医疗平台寄递服务能力。国家中医药局积极协调相关部门、行业协会等，推动中药材供需总体平衡。