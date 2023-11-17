今年11月15日是第二十二个“世界慢阻肺病日”，今年的主题是“肺系生命，刻不容缓”。当天，2023中国慢阻肺病防治大会在北京举行。

大会开幕式上，中华预防医学会呼吸病预防与控制专委会主任委员、中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任杨汀围绕国家呼吸医学中心慢阻肺病防治工作进行了阶段性总结和展望。会上对2023年度全国慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目省级优秀项目办、省级及区县级优秀管理人员进行了表彰。

大会还发布了《年度报告》《质控汇编册》，对2023年度慢阻肺病核心区信息进行发布。据介绍，国家呼吸医学中心牵头组织和承担“幸福呼吸”中国慢阻肺病规范化分级诊疗推广项目、“国债项目”基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目、全国慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目，在全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展了慢阻肺病早防早治管理体系实践探索，目前已覆盖人口近3亿，全国240个区县参与项目。总计开展慢阻肺病筛查280余万人，规范管理慢阻肺病患者及高危人群21万余人，累计开展各级医务人员及基层呼吸慢病防治人员培训1830场次、162万余人次，累计开展居民慢阻肺病健康教育1200余场次、7.2万人。

中日友好医院院长周军指出，慢阻肺病严重影响人的健康和生活质量。六年来，在各方的支持下，上述三大项目开展得十分有成效，基本形成了以国家中心引领、省级专家参与、地市级牵头落地、县乡具体实施的慢阻肺病防治新模式，为慢阻肺病的早防早诊早治工作打下坚实基础，也推动了我国基层慢阻肺病防治能力的提高。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，我国的基本卫生工作方针就是坚持预防为主，以基层为重点，分级诊疗并强调基层首诊。医政管理支持以基层、预防为重点，关口前移。“作为医政管理部门，我们愿意和全国医院的广大同道，为以慢阻肺病为代表的重大疾病防治提供坚实的后盾和技术的支持。”

国家卫生健康委基层卫生健康司司长傅卫表示，希望继续提升基层慢阻肺病诊疗和健康管理服务的能力。坚持以基层为重点，更好地引导优质医疗资源下沉，通过对口支援、专家带教坐诊、人员培训、远程医疗等多种形式，提升基层慢阻肺病的诊疗和健康管理服务能力。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，要以健康为中心，进一步加强慢性病危险因素的控制，完善预防、高危人群筛查、早期诊断、规范化诊疗、康复服务的一体化、全流程管理。同时发挥大医院、基层医疗机构、疾控机构等多方面的优势，加强协同配合，完善防治协同体系。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士在大会致辞中表示，公共卫生就是一种综合的，以健康为目标的社会行动。相信通过社会各界的努力，慢阻肺病一定会得到充分的重视和在“促、防、诊、控、治、康”这六个方面的有效推动，从而提高人民健康水平。

大会指出，在国家卫生健康委及相关部委的领导下，国家呼吸医学中心牵头联合各级医疗卫生机构深入推进慢阻肺病的防治工作，切实改善群众就医感受，佑护人民健康。以“幸福呼吸项目”为起点，以“国债项目”筑地基，以“高危筛查项目”深入推进，三大项目共同促进了基层慢阻肺病防治能力的提高，推进医防融合、防治结合、关口前移，并从中不断总结经验，逐渐形成慢阻肺病防控的中国方案。

本次大会于线上线下同时举行。开幕式后，大会分别设置高危筛查项目、慢阻肺病科学研究、国际研究、康复、基层及县域等学术交流报告与经验交流专场。（记者 李纯）