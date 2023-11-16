研究人员成功制造出“半人工合成酵母”

据新华社电 “人工合成酵母基因组计划”研究人员日前在美国《细胞》杂志发表论文说，他们在实验室中成功制造出一半天然、一半人工合成的酵母菌株，这种酵母菌株含有7.5条人工合成的染色体，不仅存活了下来，还能像天然酵母菌株一样进行复制。

“人工合成酵母基因组计划”是由美国国家科学院院士杰夫·伯克发起，该项目由美、中、英、法等多国研究机构参与，是人类首次尝试改造并从头合成真核生物，旨在重新设计并合成酿酒酵母的全部16条染色体。

此前，该项目的研究机构已将酿酒酵母的16条染色体全部合成成功，并创造出16种部分合成的酵母菌株，每株含有15条天然染色体和1条合成染色体。

研究人员将这些部分合成的酵母菌株杂交，在子代中寻找携带两条合成染色体的个体。在整合合成染色体时，研究团队发现了一些遗传缺陷，这些缺陷在只携带一条合成染色体的酵母菌株中是看不见的。通过使用基因编辑等技术方法，研究人员修复了部分缺陷，并对合成酵母进行了改善。然后培育出来的子代菌株再加入另一条合成染色体，以此类推。他们最终得到了一种拥有7.5条合成染色体的酵母菌株，该酵母菌株具有和天然酵母菌株一样的生存和复制能力。

研究人员认为，这一成果开启了工程生物学新时代——从修补少数基因到从头设计和构建整个基因组。接下来，该项目中的研究机构将努力把剩余的合成染色体也整合到酵母菌株中。